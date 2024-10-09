Візит Зеленського в Хорватію, заборона мобілізації чоловіків до 25 років. Головне за 9 жовтня

Президент Володимир Зеленський взяв участь у саміті «Україна – Південно-Східна Європа»

Візит Зеленського в Хорватію, Рада заборонила мобілізацію чоловіків віком до 25 років, ДБР виявило у депутатки Хмельницької міської ради незадекларовані $1,5 млн. «Главком» склав добірку новин 9 жовтня, щоб ви були в курсі головних подій:

ДБР виявило у депутатки Хмельницької міської ради незадекларовані $1,5 млн

Працівники ДБР виявили у депутатки Хмельницької міської ради понад півтора мільйона незадекларованих доларів та об’єкти нерухомості. ДБР не вказує імені депутатки, однак з власних джерел «Главкому» стало відомо, що йдеться про Світлану Баранську від депутатської фракції «Політична партія «Європейська солідарність».

Слідчі Бюро розслідують кримінальне провадження щодо оборудок на Хмельницькій митниці під час виконання угод приватною компанією, директором якої нині є депутатка.

Рада заборонила мобілізацію чоловіків віком до 25 років

Верховна Рада ухвалила у другому читанні закон №11379-д про проходження військової служби під час мобілізації особами, які не досягли 25-річного віку. За закон проголосували 311 народних депутатів.

Законом забороняється мобілізація обмежено придатних чоловіків віком від 18 до 25 років.

Мобілізація громадян України віком від 18 до 25 років відбувалася завдяки юридичній колізії, яка дозволяла переведення «обмежено придатних у воєнний час» зі списку призовників до списку військовозобов’язаних – тобто категорію тих, кого можна мобілізувати.

Візит Зеленського в Хорватію

Президент України Володимир Зеленський прибув до Хорватії для зустрічі з премʼєр-міністром Андреєм Пленковичем, представниками інших країн регіону та участі у вже третьому саміті «Україна – Південно-Східна Європа».

Очільник України разом з прем'єром Хорватії обговорили оборонну допомогу і співпрацю, гуманітарне розмінування, реабілітацію дітей і поранених воїнів, відбудову України та європейську інтеграцію.

Кабмін оновив правила доставки повісток поштою

Кабінет міністрів ухвалив нові зміни до правил надання послуг поштового зв'язку. Вони регулюють процедуру доставки та вручення повісток. Про це йдеться в урядовій постанові №1147.

Так, рекомендовані листи з позначкою «Повістка ТЦК» доставлятимуть адресату особисто. У разі відсутності адресата за місцем проживання працівники пошти залишатимуть повідомлення в поштовій скриньці або інформуватимуть його телефоном.

Якщо протягом трьох робочих днів після інформування адресат не з’явиться для отримання листа, поштовий працівник ставитиме позначку «адресат відсутній за зазначеною адресою», і лист буде повернено до відправника.

Зустріч Контактної групи у форматі «Рамштайн» перенесено

Засідання контактної групи з питань оборони України в форматі «Рамштайн», що було заплановане у Німеччині на 12 жовтня, переноситься.

Як оголосив Білий дім, президент Байден відклав свою поїздку до Німеччини та саміт у Рамштайні, щоб спостерігати за підготовкою та реагуванням на ураган Мілтон, на додаток до поточних заходів реагування на наслідки урагану Хелен на південному сході Сполучених Штатів. Подія 12 жовтня 2024 року переноситься. Оголошення щодо майбутніх зустрічей Контактної групи з питань оборони України будуть згодом.

Раніше речниця Пентагону наголосила, що засідання Контактної групи з питань оборони України можуть відтермінувати. Вона також припустила, що з урахуванням обставин засідання у форматі «Рамштайн» може бути відкладено та об'єднано з нарадою міністрів оборони НАТО, запланованою на 17-18 жовтня.