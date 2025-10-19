Головна Світ Політика
Мерц: візит Зеленського до Трампа показав, наскільки Україні потрібна європейська допомога

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Зеленський та Трамп в Овальному кабінеті Білого дому 17 жовтня
фото: Офіс президента

Мерц також наголосив, що для України капітуляція є неприйнятною

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що візит президента України Володимира Зеленського до США і зустріч з Дональдом Трампом не принесли очікуваних результатів для Києва. За словами Мерца, розмова з Зеленським підтвердила, що допомога Європи є критично важливою для України в цей час, пише «Главком».

«Візит не пройшов так, як сподівався Зеленський. Я думаю, що можу це сказати», – зазначив Мерц. Канцлер підкреслив, що Європа повинна посилити свою підтримку України не лише фінансово і політично, а й військово, щоб допомогти завершити війну, яка залежить від військової сили України.

Мерц також наголосив, що для України капітуляція є неприйнятною, оскільки це відкриє шлях для подальшої агресії Росії проти інших європейських країн.

До слова, прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск закликав до посилення європейської солідарності з Україною. Таку заяву він зробив після зустрічі президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом у Білому Домі 17 жовтня.

Після переговорів у Білому домі 17 жовтня президент України Володимир Зеленський поспілкувався з журналістами, розповівши про ключові теми зустрічі з американським лідером Дональдом Трампом.

Зеленський наголосив, що Україні необхідні гарантії безпеки від Сполучених Штатів, оскільки Київ побоюється, що після можливого припинення вогню Росія знову може вдатися до агресії. Він підкреслив, що готовий до будь-яких форматів переговорів – двосторонніх чи тристоронніх, якщо вони допоможуть досягти миру.

Однією з тем розмови стали системи протиповітряної оборони. Зеленський зазначив, що українська ППО не здатна самостійно протидіяти російським балістичним ракетам, від яких страждає енергетична інфраструктура країни. 

Також сторони говорили про можливість постачання Україні ракет Tomahawk. Зеленський підтвердив, що обговорював це питання з Трампом і зауважив, що американська сторона поки не ухвалила рішення, але тема залишається відкритою. Президент підкреслив, що росіяни бояться Tomahawk, адже це потужна зброя, і водночас добре розуміють можливості українських розробок.

Президент України Володимир Зеленський розповів, що розмова з американським лідером Дональдом Трампом може реально наблизити завершення цієї війни 

Теги: Європа Дональд Трамп Володимир Зеленський Фрідріх Мерц

