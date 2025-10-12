Лукашенко заявив, що Україна може зникнути як держава, і звинуватив у цьому Зеленського

Зеленський погодиться на мир нібито лише після того, як на нього «чинитимуть тиск», вважає Лукашенко

«Росія просувається на фронті», – повідомив білоруський диктатор

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко звинуватив президента України Володимира Зеленського у гальмуванні мирної угоди і заявив, що Україна може зникнути як держава. Як інформує «Главком», про це він заявив у коментарі російському пропагандисту Павлу Зарубіну.

«Справа не у Сполучених Штатах Америки, які дуже хочуть (закінчення війни, – ред.), не в Росії, яка готова до просування, і не в європейських лідерах, а більше у Володимирі Олександровичу Зеленському проблеми», – висловився Лукашенко.

🤡 Україна може зникнути як держава, – Лукашенко



«Росія так чи інакше просувається на фронті, тому з переговорами Україні треба діяти терміново», – заявив Лукашенко.



За його словами, Зеленський погодиться на мир нібито лише після того, як на нього «чинитимуть тиск». pic.twitter.com/48JdLJApzD — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 12, 2025

Він вважає, якщо буде «потужний тиск», Зеленський прийме «відповідні рішення».

«Але діяти треба терміново, тому що, як би там не було, Росія просувається на фронті. Я кажу це відповідально, оскільки щодня це спостерігаю фактично. І це може призвести до зникнення України як держави», – додав білоруський диктатор.

Раніше самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко наказав перевірити бойову готовність Збройних сил країни. Зазначається, що низка підрозділів Збройних сил здійснять комплекс заходів щодо переведення в бойову готовність, висунуться в призначені райони і виконають заходи, визначені в розпорядженні.

Раніше Лукашенко розкрив деталі свого візиту до Москви та переговори з кремлівським диктатором Володимиром Путіним. За його словами, головна тема їхньої багаточасової зустрічі стосувалася «виживання» обох держав у сучасних геополітичних умовах.