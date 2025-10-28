Французькі дипломати влаштували мовний челендж до Дня української писемності та мови (відео)

Дипломати вимовляли такі слова як: «пуцьвірінок» і «паляниця»

Працівники посольства Франції в Україні оригінально привітали українців з Днем писемності та мови, влаштувавши справжній мовний челендж. Дипломати спробували вимовити кілька складних українських слів і відомих фраз, що стали випробуванням їх мовних здібностей, пише «Главком».

Серед слів і фраз, які французи намагалися вимовити, були такі як: «оподатковувати», «використовувати», «підприємство», «шкутильгати», «реструктуризований», «вельмишановний», а також менш знайомі для них слова, як «пуцьвірінок» і «паляниця». Але справжньою перлиною цього мовного експерименту стали фрази «ще не вмерла України, ні слава, ні воля», «перехід на станцію Майдан Незалежності», «відбій повітряної тривоги».

Les 🇫🇷 de l’ambassade se sont prêtés à 1 défi: prononcer quelques mots 🇺🇦 difficiles, dont le fameux «паляниця». Regardez la 🎥 pour découvrir le résultat!



Французам з посольства кинули виклик: вимовити кілька складних 🇺🇦 слів, як-от «паляниця». Чи впоралися вони? Побачите у 🎥! pic.twitter.com/D7IaFYO3em — La France en Ukraine 🇨🇵🇪🇺 (@FranceenUkraine) October 27, 2025

Звичайно, найяскравішим моментом стало вимовлення фрази «Слава Україні!», яку повторили всі учасники челенджу.

До слова, у День української писемності та мови, 27 жовтня, тисячі українців взяли участь у Радіодиктанті національної єдності-2025. Авторкою тексту «Треба жити!» стала письменниця Євгенія Кузнєцова, а диктувала його акторка Наталія Сумська. Цьогорічний диктант відзначився низкою рідковживаних і складних слів, що могли спантеличити учасників.

Також переможниця радіодиктанту національної єдності 2024 року Христина Гоянюк зі Львова розкритикувала цьогорічне читання диктанту народною артисткою Наталею Сумською. За її словами, текст був «недобре прочитаний» та «дурнуватий».