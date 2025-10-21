Апеляційний суд США дозволив Трампу направити війська до Портленда

Трамп у своєму рішенні аргументував необхідність направлення військ для захисту федеральних установ

Апеляційний суд США прийняв рішення на користь президента Дональда Трампа, дозволивши йому відправити війська Національної гвардії до Портленда, штат Орегон, попри протести місцевої влади. Як пише Reuters, це рішення стало важливою юридичною перемогою для Трампа, оскільки він намагається розгорнути військові сили у містах, очолюваних демократами, для контролю над протестами, передає «Главком».

Колегія з трьох суддів апеляційного суду погодилася з аргументами Міністерства юстиції США і призупинила рішення судді, який заблокував розгортання військ. Окружний суддя Сьюзен Грейбер, яка не погодилася з рішенням, назвала його «не просто абсурдним, а й небезпечним», вказуючи, що таке рішення ставить під загрозу права штату та може мати серйозні наслідки для майбутнього використання військових сил.

Трамп у своєму рішенні аргументував необхідність направлення військ для захисту федеральних установ і персоналу від протестувальників, які, за його словами, загрожували громадському порядку. Однак, противники цього кроку стверджують, що протести були «невеликими та мирними», і що введення військ є надмірним.

Генеральний прокурор штату Орегон Ден Рейфілд закликав суд переглянути рішення, заявивши, що це дозволить президентові безпідставно виводити війська на вулиці міст США. Трамп також звернувся до Верховного суду США, щоб той розглянув повноваження президента щодо направлення військ у міста, де домінують демократичні лідери.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що може скористатися Законом про повстання – документом, який дозволяє главі держави розгортати військові сили всередині країни.

Це може статися, якщо суди чи губернатори й надалі блокуватимуть відправку підрозділів Нацгвардії до міст, якими керують демократи. Заява президента посилила дискусію щодо можливого використання армії для придушення внутрішніх заворушень