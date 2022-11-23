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Деокупація Криму: розвідка розповіла, як готується Росія до наступу ЗСУ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Деокупація Криму: розвідка розповіла, як готується Росія до наступу ЗСУ
Воєнна розвідка України станом на сьогодні не фіксує евакуації загарбників із півночі Кримського півострова
фото з відкритих джерел

Загарбники в Криму намагаються тримати кораблі Чорноморського флоту, військову техніку під постійним прикриттям систем протиповітряної оборони

Росія активно готується до наступу ЗСУ для звільнення Криму, тому створює позиційні райони на півночі Джанкойського району. Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Черняк в коментарі «Укрінформу».

Черняк заявив, що воєнна розвідка України станом на сьогодні не фіксує евакуації загарбників із півночі Кримського півострова. «Однак ми бачимо, що вони активно готуються до оборони. Створюють оборонну смугу як на лівому березі Дніпра у Херсонській області, так і на адміністративному кордоні з Кримом, на півночі півострова. Зокрема, будують два позиційні райони в північній частині Джанкойського району. Для них це дуже важливо, адже у результаті контрнаступу українських сил північ Криму буде зоною ураження ЗСУ», - зазначив Черняк.

Говорячи про евакуацію росіян та колаборантів із Херсонщини, Запоріжжя, представник воєнної розвідки зауважив, що більшість із них намагається потрапити не до Криму, а на територію Росії. «Навіть вони розуміють, що так чи інакше Крим для Росії буде втрачений і повернеться до України», – акцентував Черняк.

Також він додав, що загарбники в Криму намагаються тримати кораблі Чорноморського флоту, військову техніку під постійним прикриттям систем протиповітряної оборони, зокрема наземних систем.

«Сподіваються, що це хоч якось зможе врятувати їх від паління у заборонених місцях та недотримання правил безпеки», – зазначив представник ГУР.

Раніше повідомлялося, що окупанти звинувачують Україну в нібито спробі вдарити по тепловій електростанції в Севастополі за допомогою дронів. 

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Теги: Запоріжжя розвідка Крим росія окупанти ЗСУ звільнення деокупація

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