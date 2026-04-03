«Треба дивитися більш стратегічно». Президент визнав проблеми з поставками американської зброї

Наталія Порощук
Наталія Порощук
фото: АР (ілюстративне)

Зеленський підкреслив, що «в якийсь момент може так статися, що навіть за гроші Україні не дадуть зброю»

Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі сигналів про припинення постачання зброї в межах програми PURL немає. Про це він зауважив на закритій зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

«Треба дивитися на це більш стратегічно. Іще в 2023 році ми проводили Cтавку, і я тоді казав нашим військовим, що ми маємо готуватися до того, що допомога зі США може зупинитися або буде обмеженою та не безкоштовною. Ми маємо диверсифікувати постачання та зменшувати витрати тієї чи іншої дефіцитної зброї, снарядів тощо. І казав почати готуватися до того, що в якийсь момент може так статися, що навіть за гроші Україні не дадуть зброю», – наголосив президент.

Зеленський підкреслив, що Україна суттєво наростила виробництво дронів, фактично зробивши ставку на безпілотники як альтернативу артилерійським снарядам.

«По артилерійських снарядах було зрозуміло, що з 2-3 тисяч наша війна підняла їх ціну до 7 тисяч. Це просто факт. І якщо потрібно мінімум 3-3,5 мільйона снарядів, – а дронів тоді ще в таких обсягах не було, і Росія нарощувала виробництво артилерії, і невідомо, як довго триватиме війна, то зрозуміло – не вистачить жодних грошей на артилерію. Так, звісно, ми почали будувати власні лінії 155-го калібру і багато гармат, але найбільша ставка була зроблена на дрони. І це спрацювало – зараз на фронті всі бачать результати», – додав Зеленський.

PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) – це започаткована США та НАТО ініціатива, спрямована на забезпечення України критично важливим озброєнням через фінансування членами та партнерами Альянсу постачання озброєння та обладнання американського виробництва. Механізм дозволяє країнам фінансувати закупівлю такого озброєння відповідно до пріоритетного списку потреб, визначеного Україною та погодженого з США та НАТО.

Ініціатива дозволяє країнам НАТО координувати внески таким чином, щоб фінансування було цільовим і швидким. Замість розрізнених закупівель кожна країна робить фінансовий внесок у спільний пакет, який США використовують для постачання зброї та необхідного обладнання, особливо такого, що неможливо замінити європейськими аналогами. Це дозволяє значно скоротити час від визначення потреб до отримання готового озброєння на фронті.

Нагадаємо, загальна сума внесків за ініціативою Purl у 2025 році становила $4,3 млрд.

Читайте також:

Читайте також

Наслідки війни, про які ми ще не говоримо, але вони торкнулися кожного
Наслідки війни, про які ми ще не говоримо, але вони торкнулися кожного
16 березня, 09:16
Хегсет заявив, що Іран не зможе пережити США
США розрахували, коли отримають повний контроль над небом Ірану
4 березня, 17:18
Елла Лібанова вважає, що оборонний комплекс стане головним драйвером повоєнної економіки
Елла Лібанова: «Після війни буде шалений попит на український оборонний комплекс»
6 березня, 15:02
Особливо помітне зростання атак на Запорізькому напрямку
Ворог стягує сили на фронті: де планується наступ
13 березня, 10:39
Глава держави пояснив, навіщо Кремль блокує Telegram у РФ
Зеленський розповів, що робить Путін, аби відчувати себе молодим
20 березня, 16:10
Зеленський відповів на заяву держсекретаря США
Зеленський відповів на звинувачення Рубіо в брехні
28 березня, 17:38

Політика

Зеленський уперше відвідав Сирію: про що домовилися в Дамаску
Зеленський уперше відвідав Сирію: про що домовилися в Дамаску
Зеленський уперше прибув до Сирії
Зеленський уперше прибув до Сирії
Чи відмовиться Україна від територій заради миру: Зеленський зробив заяву
Чи відмовиться Україна від територій заради миру: Зеленський зробив заяву
«Росія передає досвід терору Ірану»: Зеленський розповів про вплив окупантів на Близькому Сході
«Росія передає досвід терору Ірану»: Зеленський розповів про вплив окупантів на Близькому Сході
Мирні переговори – на паузі: Офіс президента повідомив, коли очікувати відновлення
Мирні переговори – на паузі: Офіс президента повідомив, коли очікувати відновлення
Зеленський розповів, про що домовився з Ердоганом
Зеленський розповів, про що домовився з Ердоганом

Новини

Два літаки застрягли в Ірані: як США ризикували втратити спецназ – Reuters
Сьогодні, 03:31
Страсний тиждень: що та в які дні можна їсти перед Великоднем
Вчора, 21:25
Страсний тиждень: традиції та заборони напередодні Великодня
Вчора, 20:30
Вербна неділя: яскраві листівки, привітання у віршах та прозі
Вчора, 06:30
Італія затримала одного з найнебезпечніших мафіозі: подробиці
Вчора, 01:36
В Україні місцями короткочасний дощ, гроза: погода на 4 квітня 2026
4 квiтня, 05:59

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
