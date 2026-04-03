«Треба дивитися більш стратегічно». Президент визнав проблеми з поставками американської зброї

Зеленський підкреслив, що «в якийсь момент може так статися, що навіть за гроші Україні не дадуть зброю»

Президент Володимир Зеленський заявив, що наразі сигналів про припинення постачання зброї в межах програми PURL немає. Про це він зауважив на закритій зустрічі з журналістами, на якій був присутній «Главком».

«Треба дивитися на це більш стратегічно. Іще в 2023 році ми проводили Cтавку, і я тоді казав нашим військовим, що ми маємо готуватися до того, що допомога зі США може зупинитися або буде обмеженою та не безкоштовною. Ми маємо диверсифікувати постачання та зменшувати витрати тієї чи іншої дефіцитної зброї, снарядів тощо. І казав почати готуватися до того, що в якийсь момент може так статися, що навіть за гроші Україні не дадуть зброю», – наголосив президент.

Зеленський підкреслив, що Україна суттєво наростила виробництво дронів, фактично зробивши ставку на безпілотники як альтернативу артилерійським снарядам.

«По артилерійських снарядах було зрозуміло, що з 2-3 тисяч наша війна підняла їх ціну до 7 тисяч. Це просто факт. І якщо потрібно мінімум 3-3,5 мільйона снарядів, – а дронів тоді ще в таких обсягах не було, і Росія нарощувала виробництво артилерії, і невідомо, як довго триватиме війна, то зрозуміло – не вистачить жодних грошей на артилерію. Так, звісно, ми почали будувати власні лінії 155-го калібру і багато гармат, але найбільша ставка була зроблена на дрони. І це спрацювало – зараз на фронті всі бачать результати», – додав Зеленський.

PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) – це започаткована США та НАТО ініціатива, спрямована на забезпечення України критично важливим озброєнням через фінансування членами та партнерами Альянсу постачання озброєння та обладнання американського виробництва. Механізм дозволяє країнам фінансувати закупівлю такого озброєння відповідно до пріоритетного списку потреб, визначеного Україною та погодженого з США та НАТО. Ініціатива дозволяє країнам НАТО координувати внески таким чином, щоб фінансування було цільовим і швидким. Замість розрізнених закупівель кожна країна робить фінансовий внесок у спільний пакет, який США використовують для постачання зброї та необхідного обладнання, особливо такого, що неможливо замінити європейськими аналогами. Це дозволяє значно скоротити час від визначення потреб до отримання готового озброєння на фронті.

Нагадаємо, загальна сума внесків за ініціативою Purl у 2025 році становила $4,3 млрд.