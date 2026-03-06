Елла Лібанова: «Після війни буде шалений попит на український оборонний комплекс»

Лібанова переконана, що після війни світ стоятиме в черзі за українськими технологіями

Після війни український оборонно-промисловий комплекс користуватиметься величезним попитом у світі завдяки унікальному досвіду, здобутому на полі бою. Про це в інтерв'ю ЗМІ заявила директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України Елла Лібанова, інформує «Главком».

Аналітикиня Елла Лібанова підкреслила, що інтерес до українських розробок, зокрема дронів, виявляють нині проявляють багато країн світу. Зокрема, такі як Саудівська Аравія і Велика Британія, які закликають залучати українських спеціалістів.

«В Україні перше та основне це – ВПК. Так. Ми зараз бачимо, як Саудівська Аравія просили наші дрони. Мене більше вразило те, що і Британія. в особі прем'єра Кіра ​​Стармера закликає: «Дайте нам своїх спеціалістів». Оце круто», – захоплюється зацікавленістю закордонних колег до українських розробок фахівчиня Елла Лібанова.

Вона зазначила, що світ уже зараз визнає перевагу українських розробок, які пройшли перевірку у війні.

«Це правда круто. Я думаю, що ВПК українці після війни користуватиметься неабияким попитом», – заявляє директорка Інституту демографії та соціальних досліджень Національної академії наук України.

«Главком» також писав, що повномасштабна війна відкрила в українському суспільстві приховані резерви людяності та взаємодопомоги. Директорка Інституту демографії та проблем якості життя Національної академії наук України Елла Лібанова заявила, що українці в цей період продемонстрували «нечувану емпатію», яка стала фундаментом виживання нації.

Елла Лібанова наголошує, що емпатія в Україні перетворилася з особистої риси на суспільну силу. Це проявилося у мільйонах волонтерських ініціатив, прихистку для переселенців та підтримці армії.