Зеленський відзвітував про перше засідання Ради Україна – НАТО у Києві

Президент: Зустріч Ради Україна – НАТО – це особливий формат нашої взаємодії

Сьогодні, 3 червня у Києві вперше відбулася зустріч Ради Україна – НАТО. Про це сказав президент України Володимир Зеленський під час спілкування з медіа разом із генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, передає «Главком».

«Хочу подякувати всім представникам країн НАТО за сьогоднішню присутність в Україні. Такий формат і таке представництво країн – особливо після вимоги Росії для послів, щоб вони виїхали з України. У нас тут стільки послів було, всі країни – це чіткий сигнал, що Європа, Сполучені Штати, Канада – всі партнери об’єднані, щоб підтримувати Україну й надалі та примусити Росію закінчити її дурнувату агресію. Примус має спрацювати», – зауважив Зеленський.

Президент додав: «Зустріч Ради Україна – НАТО – це особливий формат нашої взаємодії. Перша зустріч у такому форматі в Києві – справді історично. І важливо, що цей формат допомагає сфокусувати увагу партнерів на ключових речах. Передусім ППО – те, що потрібно найбільше, захист від російських ракет. Сьогодні є рішення шести країн, що вони зроблять внески у PURL. Дякую».

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що завершення війни в Україні більше не є пріоритетом для США. «Ми перебуваємо на зв'язку з американською стороною щодо наших перемовин. Ми очікуємо на приїзд переговорної групи, але, на мій погляд, дуже довго. На жаль, ми знаходимось сьогодні не в фокусі. На мій погляд, Іран – це питання номер один для США, а потім іде питання України. На жаль, ми знаходимось в черзі з цих воєн», – сказав він.

До слова, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що постачання Україні американських ракет-перехоплювачів триває. «Хороша новина в тому, що постачання цих критично важливих перехоплювачів зі Сполучених Штатів в Україну триває щодня і щотижня», – сказав він.

Також генеральний секретар НАТО Марк Рютте на спільній пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським звернувся до росіян.