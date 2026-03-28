Зеленський відповів на звинувачення Рубіо в брехні

Президент Володимир Зеленський відповів на заяву держсекретаря США Марко Рубіо, який звинуватив українського лідера в брехні щодо умов можливого надання Сполученими Штатами гарантій безпеки. Про це Зеленський сказав у розмові з журналістами, інформує «Главком».

Напередодні Марко Рубіо назвав «брехнею» слова Зеленського про те, що США підв’язують гарантії безпеки для України до передання Донбасу Росії. Держсекретар стверджував, що американська сторона, мовляв, ніколи не намагалася вирішити за Україну, що робити з окупованими територіями.

Президент повідомив, що США погоджуються надати гарантії безпеки лише після завершення бойових дій, а умовою закінчення війни є виведення українських військ з Донбасу.

Зеленський у відповідь зауважив, що Україна прагнула підписати гарантії безпеки ще до закінчення війни й відповідні домовленості були майже готові, але США заявили, що це можливо лише після завершення бойових дій.

«Більшу частину айсберга не видно, але повірте, я показав меншу частину. Я говорю абсолютно відверто», – наголосив президент України.

За його словами, під час перемовного процесу «абсолютно прямо звучить», що отримати гарантії безпеки від США Україна зможе «не до припинення вогню, не до закінчення війни, а після того, як наші війська вийдуть із Донбасу».

Водночас Зеленський наголосив, що йдеться не про тиск з боку американської сторони, а про реалії переговорного процесу.

«Усі бачать, хто в цій ситуації агресор, усі бачать, хто в цій ситуації тисне, усі бачать, на кого в цій ситуації й хто тисне. Про це не обов’язково говорити голосно. Достатньо людям мозку, мозку, щоби проаналізувати всю ситуацію. І всі розуміють причини, чому і які на сьогодні є умови закінчення війни», – додав він.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Вашингтон готовий фіналізувати гарантії на високому рівні лише після того, як Київ погодиться вивести війська зі східного регіону. «Американці готові завершити ці гарантії на високому рівні, щойно Україна буде готова вийти з Донбасу», – зазначив він.

Глава України наголосив, що такий крок створює серйозні ризики для безпеки як України, так і Європи, оскільки Росія отримає контроль над укріпленими оборонними позиціями.

У відповідь Марко Рубіо запевнив, що Вашингтон нібито не висував Києву жодних вимог про відступ ЗСУ. «Це брехня. Я бачив, як він це говорив, і прикро, що він так каже, бо він знає, що це неправда», – сказав він.

За словами Рубіо, українській стороні донесли іншу позицію: гарантії безпеки не почнуть діяти до завершення війни.