Зеленський підтвердив готовність говорити з Путіним напряму

Довіряйте фактам – додайте «Главком» до своїх надійних джерел у Google

Президент заявив, що Україна підтримає будь-який формат переговорів, якщо він допоможе швидше зупинити війну

Президент України Володимир Зеленський підтвердив готовність до прямих переговорів із російським диктатором Володимиром Путіним, якщо такий формат допоможе пришвидшити завершення війни. Про це глава держави заявив під час спільної зустрічі з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, повідомляє «Главком».

За словами Зеленського, Україна досі очікує на прибуття офіційної переговорної групи зі Сполучених Штатів. Водночас цей процес, на його думку, затягується надто довго.

Президент зазначив, що через загострення міжнародної ситуації увага ключових партнерів частково змістилася на інші конфлікти. Зокрема, глава держави вважає, що для США головним зовнішньополітичним питанням наразі залишається Іран, тоді як війна Росії проти України відійшла на другий план.

Зеленський зауважив, що Україна фактично опинилася в «черзі цих воєн». Водночас він наголосив, що саме Сполучені Штати мають найбільший вплив на Кремль і здатні найефективніше спонукати Росію до завершення війни.

За словами президента, найкращим варіантом для України було б одночасне залучення до переговорного процесу як США, так і європейських партнерів.

Водночас глава держави наголосив, що ключовим пріоритетом для України залишається якнайшвидше припинення бойових дій. Саме тому Київ готовий розглядати будь-які формати врегулювання, які можуть наблизити завершення війни.

Президент прямо заявив, що готовий до особистих переговорів із Путіним, якщо це допоможе досягти миру швидше.

За словами Зеленського, Україна не може чекати, поки міжнародна спільнота врегулює всі інші конфлікти та поверне свою повну увагу до російсько-української війни.

Нагадаємо, остання особиста зустріч Володимира Зеленського та Володимира Путіна відбулася 9 грудня 2019 року в Парижі під час саміту в нормандському форматі за участю лідерів України, Росії, Франції та Німеччини. Тоді сторони обговорювали врегулювання конфлікту на Донбасі, обмін полоненими та виконання Мінських домовленостей.