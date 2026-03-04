США розрахували, коли отримають повний контроль над небом Ірану

У Сполучених Штатах Америки заявили, що отримають повний контроль над небом Ірану «менш ніж за тиждень»

Повний контроль над повітряним простором Ірану Сполучені Штати Америки та Ізраїль отримають «менш ніж за тиждень». Про це, як повідомляє видання The Guardian, заявив голова Пентагону Піт Хегсет, інформує «Главком».

За словами очільника Пентагону, практично за сім днів «дві найпотужніші військово-повітряні сили у світі» отримають повний контроль над іранським небом та безперешкодний повітряний простір.

«Ми літатимемо весь день, всю ніч, вдень і вночі, знаходячи, ремонтуючи і завершуючи роботи зі знищення ракет та оборонно-промислової бази іранських збройних сил», – сказав Хегсет.

Також Хегсет заявив, що Сполучені Штати Америки можуть продовжувати військові дії проти Ірану «стільки, скільки потрібно», додавши, що Іран «більше не може випускати таку кількість ракет, як колись».

Також під час брифінгу Хегсет заявив, що «ми задаємо тон і темп цієї боротьби», але не сказав, як довго ще триватиме конфлікт.

«Главком» писав, що США підготували новий фронт проти Ірану. CNN повідомило, що Центральне розвідувальне управління США може надавати зброю курдським формуванням, щоб посилити внутрішній тиск на владу Ірану.

За даними джерел телеканалу, адміністрація президента США Дональда Трампа проводить переговори з представниками іранської опозиції та курдськими лідерами щодо можливості військової підтримки.

Співрозмовники CNN припускають, що курдські підрозділи можуть незабаром приєднатися до наземних бойових дій на заході Ірану. Один із американських посадовців зазначив, що для такого розвитку подій зараз існує сприятливе вікно можливостей.