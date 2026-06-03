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Президент повідомив, скільки балістичних ракет РФ може виробляти щомісяця

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Президент повідомив, скільки балістичних ракет РФ може виробляти щомісяця
За словами Зеленського, РФ кожного місяця може здійснювати кілька масштабних масованих атак на Україну
фото: скриншот з відео
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Глава України: Найнебезпечнішою загрозою, звичайно, є ракети

Про це йдеться у зверненні президента Володимира Зеленського до учасників засідання Ради Україна – НАТО в Києві, передає «Главком».

«Росія має спроможність виробляти близько 120 балістичних ракет щомісяця. І це лише балістичні ракети. Росія також виробляє інші типи ракет. Це означає, що кожного місяця вони можуть здійснювати кілька масштабних масованих атак на додачу до постійного ракетного терору, який вони вже здійснюють. Очевидно, що це найбільша загроза, з якою ми зараз стикаємося», – зауважив президент.

Зеленський додав, що учора лише внаслідок однієї масованої атаки Росія вбила 23 людини, серед них були діти. «Росіяни застосували велику кількість дронів – понад 650 протягом ночі й ще близько 100 протягом дня. Але найнебезпечнішою загрозою, звичайно, є ракети», – підкреслив він.

Нагадаємо, 3 червня у Києві вперше відбулася зустріч Ради Україна – НАТО. «Зустріч Ради Україна – НАТО – це особливий формат нашої взаємодії. Перша зустріч у такому форматі в Києві – справді історично. І важливо, що цей формат допомагає сфокусувати увагу партнерів на ключових речах. Передусім ППО – те, що потрібно найбільше, захист від російських ракет. Сьогодні є рішення шести країн, що вони зроблять внески у PURL. Дякую», – сказав глава держави.

Як повідомлялося, президент Володимир Зеленський заявив, що завершення війни в Україні більше не є пріоритетом для США. «Ми перебуваємо на зв'язку з американською стороною щодо наших перемовин. Ми очікуємо на приїзд переговорної групи, але, на мій погляд, дуже довго. На жаль, ми знаходимось сьогодні не в фокусі. На мій погляд, Іран – це питання номер один для США, а потім іде питання України. На жаль, ми знаходимось в черзі з цих воєн», – сказав він.

До слова, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що постачання Україні американських ракет-перехоплювачів триває. «Хороша новина в тому, що постачання цих критично важливих перехоплювачів зі Сполучених Штатів в Україну триває щодня і щотижня», – сказав він.

Також генеральний секретар НАТО Марк Рютте на спільній пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським звернувся до росіян

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Теги: НАТО війна Володимир Зеленський російська ракета

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