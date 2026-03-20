Зеленський розповів, що робить Путін, аби відчувати себе молодим

Ростислав Вонс
Глава держави пояснив, навіщо Кремль блокує Telegram у РФ
За словами президента, кремлівський диктатор намагається встановити тотальний контроль над росіянами

Кремль обмежує соцмережі та звʼязок у Росії для тотального контролю за населенням. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що Путіну подобається це робити, оскільки так він «відчуває себе знову молодим». Про це глава держави розповів журналістам, інформує «Главком».

Український лідер прокоментував обмеження «Телеграму» в Росії. Зокрема, він розповів, чи вплинуть дії російської влади на роботу українських спецслужб.

«Кажу відверто, ми також працюємо через Телеграм в Росії. Зараз з обмеженням Телеграму в Росії безумовно сигнали передавати їх суспільству буде складніше, але тим не менш, в мене була доповідь щодо їх мережі нової Max. Ну ми до «Макса» також доберемося», – заявив він.

Зеленський наголосив, що Україна «знає, що будує Путін в Росії». «Але, знаєте, це такий крок назад – крок на сто років назад. Вони скоро можуть перейти на паперову пошту, телеграф і коней. Ось така цивілізація», – додав президент.

«Главком» писав, що у РФ почалося дострокове блокування Telegram. Попри офіційні анонси про повне обмеження доступу з 1 квітня, російські користувачі вже зіткнулися з масовими збоями. Технічні проблеми з роботою месенджера зафіксовані у найбільших містах-мільйонниках країни-агресора. Як зазначили в українській зовнішній розвідці, російська влада продовжує нав’язувати користувачам так званий національний месенджер Max. Водночас самі ж чиновники та топменеджери держкомпаній намагаються уникати його використання на особистих пристроях через недовіру та страх тотального контролю.

Раніше повідомлялося, що російські окупаційні адміністрації розпочали масштабне блокування месенджера Telegram у тимчасово захоплених регіонах України. Мешканці окупованих частин Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей повідомляють про неможливість доступу до сервісу без використання спецзасобів.

До слова, Росія оштрафувала Telegram на понад $400 тис. Російський суд визнав месенджер винним одразу за п'ятьма епізодами адміністративного правопорушення за статтею про «невидалення забороненої інформації». Йдеться про публікації, які російська влада вважає такими, що містять заклики до екстремізму, незаконні матеріали або інформацію, що підлягає блокуванню на території РФ.

