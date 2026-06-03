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«Ми сьогодні не в фокусі». Зеленський зробив заяву про зміну пріоритетів США

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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«Ми сьогодні не в фокусі». Зеленський зробив заяву про зміну пріоритетів США
Відбулася пресконференція Рютте та Зеленського
фото: Getty Images
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Президент нагадав, що для завершення війни готовий на будь-який формат переговорі

Президент Володимир Зеленський заявив, що завершення війни в Україні більше не є пріоритетом для США. Про це глава держави сказав під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, передає «Главком».

«Ми перебуваємо на зв'язку з американською стороною щодо наших перемовин. Ми очікуємо на приїзд переговорної групи, але, на мій погляд, дуже довго. На жаль, ми знаходимось сьогодні не в фокусі. На мій погляд, Іран – це питання номер один для США, а потім іде питання України. На жаль, ми знаходимось в черзі з цих воєн», – сказав Зеленський.

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Також президент нагадав, що для завершення війни готовий на будь-який формат переговорів, зокрема й на зустріч з російським диктатором Володимиром Путіним. 

До слова, генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що постачання Україні американських ракет-перехоплювачів триває. «Хороша новина в тому, що постачання цих критично важливих перехоплювачів зі Сполучених Штатів в Україну триває щодня і щотижня», – сказав він.

Також генеральний секретар НАТО Марк Рютте на спільній пресконференції із президентом України Володимиром Зеленським звернувся до росіян

Теги: США війна Володимир Зеленський

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