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Генсек НАТО зробив заяву про постачання ракет для України

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Генсек НАТО зробив заяву про постачання ракет для України
Рютте зауважив, що постачання ракет PAC-2 і PAC-3 для України триває
фото: скриншот з відео
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Генсек НАТО зауважив, що завжди існує ризик того, що інтенсивні бойові дії можуть впливати на наявні запаси ракет-перехоплювачів

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що постачання Україні американських ракет-перехоплювачів триває. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на трансляцію пресконференції Рютте та президента Володимира Зеленського.

«Хороша новина в тому, що постачання цих критично важливих перехоплювачів зі Сполучених Штатів в Україну триває щодня і щотижня», – сказав Рютте.

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Генсек наголосив, що фінансування для закупівлі цих ракет є, а багато союзників уже висловили готовність і надалі виділяти відповідні кошти. За його словами, завжди існує ризик того, що інтенсивні бойові дії можуть впливати на наявні запаси ракет-перехоплювачів.

До того ж Зеленський підкреслив, що звичайна черга на отримання систем ППО та ракет PAC-2 і PAC-3 вимірюється роками, через що Україна могла б розраховувати на постачання лише приблизно з 2030 року. Щоб прискорити цей процес, українська сторона провела переговори про зміну черговості з іншими державами-замовниками.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський провів спеціальну нараду про залучення додаткових шляхів постачання систем протиповітряної оборони та ракет до них. Головною темою обговорення стало затягування реалізації контракту на придбання американських зенітно-ракетних комплексів Patriot.

Зокрема, 3 червня президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере. Вони обговорили постачання для ППО: Норвегія готова допомагати.

До слова, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський провів робочу поїздку у Повітряному командуванні «Південь». Сирський перевірив організацію бойової роботи командного пункту, а також бойових розрахунків зенітно-ракетних і артилерійських комплексів, які виконують завдання із захисту повітряного простору України

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Теги: Марк Рютте системи ППО війна

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