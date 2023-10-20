Головна Країна Політика
search button user button menu button

Зеленського зворушила дівчинка, яка прийшла відвідати батька у шпиталі (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленського зворушила дівчинка, яка прийшла відвідати батька у шпиталі (відео)
Одного із воїнів у той момент якраз провідували дружина та дитина
фото: Офіс президента

Глава держави вручив нагородизахисникам

Президент України Володимир Зеленський сьогодні також согодні був з робочим візитом на Миколаївщині. Глава держави відвідав шпиталь, у якому проходять лікування наші поранені воїни. Відповідне відео він опублікував у соцмережах.

Одного із воїнів у той момент якраз провідували дружина та дитина, що і зворушило президента. Чотирьохрічна дівчинка якраз заснула.

«Поспілкувався із захисниками, вручив нагороди. Дякую за вашу героїчну службу заради нашої держави та її людей. Усього вам найкращого. Одужуйте. Ви молодці! Дякую військовим лікарям, що зберегли й зберігають життя наших воїнів, за щоденну працю, особливо в цей непростий час. Дякую лікарям, медсестрам, медбратам, водіям швидких – усім, хто працює заради перемоги», – додав глава держави.

Раніше повідомлялося, що Зеленський перебуває з робочим візитом на Херсонщині. Глава держави провів нараду щодо актуальної ситуації та умов служби українських прикордонників у прифронтових областях, зокрема на Херсонщині.

До слова, триває 604-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 90 бойових зіткнень.

Теги: війна дитина Володимир Зеленський Миколаївщина

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Президент побажав прикордонникам перемогти ворога й зберегти себе та своїх побратимів
Зеленський відвідав Херсонщину (відео)
Сьогодні, 15:14
Зеленський та Байден обговорили оборонну підтримку
Зеленський подякував США за потужну допомогу й лідерство
Вчора, 23:10
Україна та Франція зосередилися на посиленні ППО, зброї дальньої дії та військово-морського потенціалу нашої країни
Зеленський зідзвонився з Макроном: що обговорили
18 жовтня, 18:36

Політика

Зеленського зворушила дівчинка, яка прийшла відвідати батька у шпиталі (відео)
Зеленського зворушила дівчинка, яка прийшла відвідати батька у шпиталі (відео)
Зеленський відвідав Херсонщину (відео)
Зеленський відвідав Херсонщину (відео)
Жодних «шампанських»? В Україні можуть запрацювати нові правила маркування спиртних напоїв
Жодних «шампанських»? В Україні можуть запрацювати нові правила маркування спиртних напоїв
Байден закликав зупинити терор ХАМАСу та агресію Путіна: Зеленський відреагував
Байден закликав зупинити терор ХАМАСу та агресію Путіна: Зеленський відреагував
Хто наводить ворога на оборонні підприємства? Глава Держаудитслужби прокоментувала скандал
Хто наводить ворога на оборонні підприємства? Глава Держаудитслужби прокоментувала скандал
Довічний контроль статків. Чи треба панікувати чиновникам: нинішнім і колишнім
Довічний контроль статків. Чи треба панікувати чиновникам: нинішнім і колишнім

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
35K
Заборона Московської церкви: частина нардепів загадково зникла, нардепка подає лист у СБУ
21K
Втер носа Путіну: Євросоюз зробив безпрецедентну пропозицію Катару
14K
20 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
11K
Немовля залишилося без матері: що відомо про одну із загиблих українок в Газі
7015
День, коли закінчиться Московська церква в Україні
6530
Окупанти створили гуманітарну кризу в Токмаку

Новини

«Бійці можуть не дожити до отримання допомоги». Волонтери звернулися до уряду
Сьогодні, 14:48
За добу ЗСУ знищили під Авдіївкою майже 900 окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:15
Звернення Джо Байдена та обстріл військових баз США: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Дощі та сильні пориви вітру: прогноз погоди на 20 жовтня
Сьогодні, 04:48
В Україні здійснено перевірку 100% ВЛК: які проблеми виявлено
Сьогодні, 02:25
20 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00

Прес-релізи

Психологічна підтримка для дружин військовослужбовців
Психологічна підтримка для дружин військовослужбовців
20 жовтня, 11:52
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту