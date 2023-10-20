Зеленського зворушила дівчинка, яка прийшла відвідати батька у шпиталі (відео)

Одного із воїнів у той момент якраз провідували дружина та дитина

Глава держави вручив нагородизахисникам

Президент України Володимир Зеленський сьогодні також согодні був з робочим візитом на Миколаївщині. Глава держави відвідав шпиталь, у якому проходять лікування наші поранені воїни. Відповідне відео він опублікував у соцмережах.

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Одного із воїнів у той момент якраз провідували дружина та дитина, що і зворушило президента. Чотирьохрічна дівчинка якраз заснула.

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«Поспілкувався із захисниками, вручив нагороди. Дякую за вашу героїчну службу заради нашої держави та її людей. Усього вам найкращого. Одужуйте. Ви молодці! Дякую військовим лікарям, що зберегли й зберігають життя наших воїнів, за щоденну працю, особливо в цей непростий час. Дякую лікарям, медсестрам, медбратам, водіям швидких – усім, хто працює заради перемоги», – додав глава держави.

Раніше повідомлялося, що Зеленський перебуває з робочим візитом на Херсонщині. Глава держави провів нараду щодо актуальної ситуації та умов служби українських прикордонників у прифронтових областях, зокрема на Херсонщині.

До слова, триває 604-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку. Протягом минулої доби відбулося 90 бойових зіткнень.