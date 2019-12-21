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    Політика

    Зеленський затвердив зміни у списку осіб під персональними санкціями

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    Президент України Володимир Зеленський&nbsp; - Зеленський затвердив зміни у списку осіб під персональними санкціями
    Президент України Володимир Зеленський 

    Змінено п’ятьох осіб щодо яких застосовуються персональні санкції

    Президент України Володимир Зеленський підписав указ «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 7 грудня 2019 року «Про внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)».

    Про це повідомляє сайт глави держави.

    Відповідно до документа, у додатку 1 до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 7 грудня 2019 року «Про внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» змінено п’ятьох осіб щодо яких застосовуються персональні санкції.

    Так, до нової редакції списку потрапили: Анна Позднякова, секретар дільничної виборчої комісії № 83; Тетяна Марченко, голова територіальної виборчої комісії № 6; Світлана Демченко, голова територіальної виборчої комісії № 81; Оксана Полянська, голова територіальної виборчої комісії № 128; Вікторія Агапова, голова територіальної виборчої комісії № 364.

    Відносно усіх п’яти нових фігурантів санкційного списку терміном на три роки застосовуватимуться такі обмеження: блокування активів – тимчасове обмеження права особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном; запобігання виведенню капіталів за межі України; зупинення фінансових операцій.

    санкції Володимир Зеленський президент
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