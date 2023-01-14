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Зеленський збирається виступити на Генасамблеї ООН на річницю вторгнення РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський збирається виступити на Генасамблеї ООН на річницю вторгнення РФ
фотоз відкритих джерел

Візит Зеленського залежатиме від ситуацію на фронті

Президент України Володимир Зеленський збирається особисто відвідати ООН та виступити на Генасамблеї напередодні 24 лютого - річниці російського вторгнення в Україну. Про це повідомила заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарова у коментарі Associated Press.

Заступниця міністра заявила, що Зеленський хотів особисто виступити перед представниками країн ООН, але його візит залежить від багатьох факторів, зокрема і від ситуацію на фронті.

«Наш президент хотів би приїхати, має бажання, але все ще питання, чи буде ситуація з безпекою така, яка дозволить йому приїхати», – сказала Джапарова.

Варто зазначити, посол України в ООН Сергій Кислиця оголосив, що Генеральна Асамблея вже запланувала дебати на високому рівні щодо війни на 23 лютого, а наступного дня, на річницю вторгнення, пройде міністерське засідання Ради Безпеки.

Джапарова у коментарі ЗМІ додала, що президент хотів би, аби ООН ухвалила резолюцію щодо української формули миру, а також підтримала створення спецтрибуналу проти Росії.

Раніше повідомлялося, що заступник міністра закордонних справ України Еміне Джапарова обговорила із головою Генеральної Асамблеї ООН Чаба Кьорьоші свої ініціативи та формулу миру. 

Теги: посол Володимир Зеленський президент дебати Сергій Кислиця 24 лютого

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