Зеленський зідзвонився з прем'єром Нідерландів: про що говорили
Сторони обговорили ситуацію на фронті та подальшу оборонну підтримку України
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Про це глава держави повідомив в Twitter.
Сторони обговорили ситуацію на фронті та подальшу оборонну підтримку України.
«Україна та Нідерланди одностайні: світ має рішуче відреагувати на псевдореферендуми та посилити санкційний тиск на РФ. Скоординували підтримку ініціатив України в рамках ООН», - написав Зеленський.
Зеленський назвав розмову з прем'єром Нідерландів продуктивною.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Нідерланди вирішили пускати до себе російських дезертирів.
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