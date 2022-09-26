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Зеленський зідзвонився з прем'єром Нідерландів: про що говорили

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський зідзвонився з прем'єром Нідерландів: про що говорили
Зеленський назвав розмову з прем'єром Нідерландів продуктивною
Офіс президента

Сторони обговорили ситуацію на фронті та подальшу оборонну підтримку України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Про це глава держави повідомив в Twitter.

Сторони обговорили ситуацію на фронті та подальшу оборонну підтримку України. 

«Україна та Нідерланди одностайні: світ має рішуче відреагувати на псевдореферендуми та посилити санкційний тиск на РФ. Скоординували підтримку ініціатив України в рамках ООН», - написав Зеленський.

Зеленський назвав розмову з прем'єром Нідерландів продуктивною.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Нідерланди вирішили пускати до себе російських дезертирів.

Теги: референдум війна Володимир Зеленський Україна Нідерланди

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