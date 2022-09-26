Зеленський зідзвонився з прем'єром Нідерландів: про що говорили

Сторони обговорили ситуацію на фронті та подальшу оборонну підтримку України

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте. Про це глава держави повідомив в Twitter.

Сторони обговорили ситуацію на фронті та подальшу оборонну підтримку України.

«Україна та Нідерланди одностайні: світ має рішуче відреагувати на псевдореферендуми та посилити санкційний тиск на РФ. Скоординували підтримку ініціатив України в рамках ООН», - написав Зеленський.

Зеленський назвав розмову з прем'єром Нідерландів продуктивною.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Нідерланди вирішили пускати до себе російських дезертирів.