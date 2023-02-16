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Зеленський зустрівся з лідером британських лейбористів

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зеленський зустрівся з лідером британських лейбористів
Зеленський поінформував Кіра Стармера про ситуацію на передовій та можливий розвиток подій на фронті в найближчі місяці
Офіс президента

Під час зустрічі обговорювалися питання конфіскації російських активів та їх спрямування на відбудову нашої країни

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із лідером Лейбористської партії та офіційної опозиції Великої Британії Кіром Стармером, який перебуває з візитом в Україні. Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Глава держави відзначив, що нині в пріоритеті подальше посилення підтримки України з боку партнерів і союзників, серед яких одне з ключових місць посідає Велика Британія. Тому візит лідера Лейбористської партії має надзвичайно велике значення.

Зеленський висловив подяку за теплий прийом під час його візиту до Великої Британії, а також за можливість виступити перед британськими законодавцями.

«Я був вражений тим, як мене зустрічали. Дякую парламенту, уряду, усьому британському народу за ту підтримку, яку ваша країна надає нам у ці складні часи», – зазначив він. 

Також президент поінформував Кіра Стармера про ситуацію на передовій та можливий розвиток подій на фронті в найближчі місяці. При цьому глава держави висловив переконання, що російський агресор не досягне своїх цілей, і наголосив на високій мотивації українських воїнів. Зеленський особливо відзначив лідерську оборонну допомогу, яку надає Україні Велика Британія, та акцентував, що пріоритетами нашої країни сьогодні є отримання бойової авіації та далекобійної зброї.

Під час зустрічі обговорювалися питання конфіскації російських активів та їх спрямування на відбудову нашої країни. Зеленський окремо наголосив на важливості створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії проти України й висловив сподівання, що Велика Британія відіграє важливу роль у цьому процесі.

Також порушувалося питання посилення санкційного тиску на державу-агресора на ключових напрямах. Окремо Володимир Зеленський акцентував, що за всі злочини, скоєні в Україні під час війни, Росія має бути визнана державою-терористом, а ПВК «Вагнер» – терористичною організацією.

У межах зустрічі глава держави відзначив важливість визнання Великою Британією голодомору 1932–1933 років геноцидом українського народу.

Раніше повідомлялося, що міністр оборони Великої Британії закликав Україну економити боєприпаси.

Теги: Володимир Зеленський Велика Британія Україна війна

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