Зеленський зустрівся з міністром оборони Швеції

Президент України Зеленський та міністр оборони Швеції Йонсон обговорили авіаційну коаліцію

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із Міністром оборони Швеції Полом Йонсоном. Про це глава держави повідомив у Телеграмі.

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«Зустріч із Міністром оборони Швеції Полом Йонсоном. Важливі, першочергові питання: авіаційна коаліція, ситуація на передовій, необхідна зброя, формула миру, євроатлантична інтеграція України, підтримка Швеції. Щодня стаємо ще сильнішими», – зазначив Зеленський.

Зазначимо, що авіаційна коаліція, яка передбачає навчання українських пілотів на західних винищувачах та подальші постачання F-16, розпочалася після того, як таку ідею підтримав президент США Джо Байден у ході саміту «Великої сімки».

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Також ініціативу підтримали Норвегія, Данія, Велика Британія, Португалія, Нідерланди, Франція, Польща і не тільки.

Раніше українські офіційні особи та військові неодноразово заявляли про те, що наша країна потребує західні винищувачі для того, щоб захистити небо від постійних російських атак.

Нагадаємо, триває 456-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Росія ціною великих втрат продовжує вести загарбницьку війну. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Відбулось 28 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту.