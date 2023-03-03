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Зеленський відвідав у львівському госпіталі поранених військових (фото, відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Зеленський відвідав у львівському госпіталі поранених військових (фото, відео)
фото: Офіс президента

Глава держави вручив військовослужбовцям державні нагороди

Сьогодні, 3 березня, президент України Володимир Зеленський разом з президентом Латвії Егілсом Левітсом прибули до Львова. Про це глава держави повідомив у Телеграм.

Лідери країн вже вшанували пам'ять полеглих українських військових на полі почесних поховань Личаківського кладовища.

Зазначимо, що у Львові також перебувають перші леді України і Латвії, заступник голови ОП Олексій Кулеба, голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький та його перший заступник Андрій Годик.

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Також в рамках візиту Зеленський відвідав один із госпіталів, де лікуються поранені українські захисники, які воювали, на Бахмутському напрямку. Глава держави поспілкувався з військовими й побажав їм якнайшвидшого одужання. «Дякую вам за службу, за героїчний захист нашої батьківщини. Бажаю вам швидкого одужання», – сказав глава держави.

Зеленський вручив військовослужбовцям державні нагороди. Зокрема, мінометники, стрільці, зенітники, гранатометники, бойові медики отримали ордени Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та «За мужність» ІІІ ступеня.

За надання кваліфікованої медичної допомоги воїнам глава держави відзначив орденами Данила Галицького представників Медичних сил Збройних Сил України. «Хочу подякувати вам за вашу роботу, за службу, особливо в цей рік. Це було найскладніше випробування для всіх. Дякую, що поставили на ноги таку кількість наших воїнів, наших героїв», – зазначив Зеленський.

Раніше Зеленський провів зустріч зі спікером Сейму Латвійської Республіки Едвардсом Смілтенсом.

Теги: Володимир Зеленський президент Офіс президента державні нагороди

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