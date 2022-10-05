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Між Казахстаном та Росією розгорівся скандал через українського посла: всі деталі

Надія Клочко
glavcom.ua
Між Казахстаном та Росією розгорівся скандал через українського посла: всі деталі
Росія влаштувала скандал через заяву посла України у Казахстані Петра Врублевського
фото з відкритих джерел

МЗС Казахстану повідомило про відкликання українського посла, водночас дало різку відповідь на спроби тиску з боку Росії

Посол України у Казахстані Петро Врублевський, через заяви якого влаштувала скандал офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова, покине країну за рішенням української сторони. Про це повідомив офіційний представник міністерства закордонних справ Казахстану Айбек Смадіяров.

«Посол України покине Казахстан. Міністерство закордонних справ України нещодавно надіслало нам прохання про призначення нового посла. Нині це прохання на розгляді. Він має статус про його небажаність, тому у Врублевського не заплановані зустрічі в міністерстві закордонних справ або державних органах. З цього приводу ми маємо повне порозуміння з українською стороною, обидві сторони виконали свої зобов'язання, тому з української сторони до нас немає запитань. Рішення про відкликання посла ухвалене міністерством закордонних справ України з його власної ініціативи», – повідомив Смадіяров.

Водночас представник МЗС Казахстану зазначив, що коментар офіційної представниці міністерства закордонних справ Росії Марії Захарової дисонує з характером союзницьких взаємин Казахстану та Росії як рівноправних стратегічних партнерів. Як уточнив Смадіяров, у зв'язку з цим у МЗС Казахстану був викликаний посол Росії в Казахстані Олексій Бородавкін.

Журналісти попросили Смадіярова прокоментувати частину заяви Захарової, де вона заявила, що казахстанська сторона має, дотримуючись «літери власного законодавства (вона вказала на статтю 147 Кримінального кодексу Казахстану, за якою передбачається до 7 років позбавлення волі за «розпалювання національної ворожнечі»).

«Ми теж не можемо зрозуміти, про яку кримінальну відповідальність говорить представник МЗС Росії, оскільки посол України в Казахстані, згідно з Віденською конвенцією, має дипломатичну недоторканність», – відповів Айбек Смадіяров.

Коментарів від української сторони щодо ситуації з послом Врублевським наразі немає.

Про вбивства росіян, які згадують російські медіа, Врублевський говорив в інтерв'ю 21 серпня: «Намагаємося вбити їх більше. Чим більше ми вб'ємо росіян зараз, то менше доведеться вбивати нашим дітям».

Після цього міністерство закордонних справ Казахстану запросило посла України Петра Врублевського та висловило йому протест. У відомстві заявили, що «такі дії не повинні завдавати шкоди дружнім відносинам між державами».

На початку вересня офіційний представник казахстанського МЗС Айбек Смадіяров повідомив, що Врублевський перепросив за свої висловлювання. Пізніше російські ЗМІ з посиланням на джерело повідомили, що Врублєвського вигнано з Казахстану на вимогу влади, проте цю інформацію спростовували в казахстанському МЗС.

Нагадаємо, раніше на сайті російського МЗС було оприлюднено коментар речниці відомства Марії Захарової з вимогою до казахстанської сторони «вжити заходів для якнайшвидшої остаточної висилки» українського посла Петра Врублевського.

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Теги: посол МЗС дипломатичний конфлікт дипломатія Казахстан

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