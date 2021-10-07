Зеленський був проти участі Венеційської комісії в законопроєкті про олігархів, – ЗМІ

«Якби не було закону про олігархів як підстави зняти Разумкова, вигадали б будь-яку іншу», – «Українська правда»

Президент Володимир Зеленський був проти залучення Венеційської комісії до аналізу проєкту закону щодо олігархів на предмет дотримання прав людини. Про це пише видання «Українська правда» з посиланням на власні джерела в «Слузі Народу».

«Ми з Дімою (Дмитро Разумков – прим.) зустрічалися після Дня Незалежності та домовились, що будемо працювати разом. А тоді він взяв і відправив закон про олігархів у Венеціанську комісію. Я його набираю та питаю: «Ти зобов’язаний це робити? Ти можеш не відправляти?» Діма каже, що може і не відправляти. «То нащо ти мене підставляєш і валиш мій закон?», – переказує обурення Зеленського один із учасників «великої фракції» в Трускавці.

«Українська правда» стверджує, що висновок Венеційської комісії щодо скандального законопроєкту про олігархів «навряд чи потішить Зе!команду».

За даними видання, саме звернення спікера до Венеційської комісії з приводу цього проєкту закону і стало приводом для відставки спікера.

«Якби не було закону про олігархів як підстави зняти Разумкова, вигадали б будь-яку іншу. Врешті, Зеленський і його фракція начебто мають моральне право вимагати від свого спікера або працювати на їхню команду, або знайти собі іншу», – зазначає видання «Українська правда».

Нагадаємо, 23 вересня Верховна Рада ухвалила законопроєкт про олігархів, не чекаючи висновків Венеційської комісії та попри критику міжнародних експертів.

Процедура голосування викликала критику західних експертів. Опозиційні фракції заявили про грубе порушення Конституції, а фракція «Європейська солідарність» звернулася до правоохоронних органів.