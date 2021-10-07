Диктатору – 69. Кремль розказав, у чиєму колі сьогодні святкує Путін

Застілля Путіна у сімейному колі, як правило, відбуваються з алкоголем та радянськими піснями

7 жовтня незмінний володар Росії протягом двох останніх десятиліть, людина, що тримає у постійній напрузі та очікуванні лиха не тільки сусідні країни, а і практично весь світ, Володимир Путін святкує день народження. Йому виповнюється 69 років.

Приватне життя Путіна, як, і в більшості сучасних диктаторів, оповите таємницею. Тому про його уподобання, звички, сімейні традиції тощо відомо, здебільшого, лише те, чим ділиться пресслужба диктатора та пул прокремлівських журналістів, наближених «до тіла вождя».

Так, за словами офіційного представника Кремля Дмитра Пєскова, сьогодні свій день народження Путін проведе на робочому місці, а ввечері відсвяткує його в колі рідних і близьких.

При цьому Пєсков не уточнив, хто саме збереться за святковим столом із диктатором, адже відомо, що з офіційною дружиною Путін розлучився ще у 2013 році.

Можливо, до кремлівського вождя цього вечора приєднаються двоє його доньок від офіційного шлюбу або колишня гімнастка та нинішня депутатка Держдуми РФ Аліна Кабаєва, якій приписували багаторічні романтичні стосунки з Путіним.

Наприкінці минулого року російське видання «Проект» оприлюднило інформацію про ще одну можливу кохану Путіна, Світлану Кривоногіх, яка, нібито, також народила диктатору дитину. Тож не можна виключати, що цього вечора до Путіна доєднається вона.

У будь якому разі, застілля має відбуватися із алкоголем та співами, адже під час прямої лінії 2021 року Володимир Путін розповідав, що не має багато часу для відпочинку та сімейних посиденьок, але коли це трапляється, то застілля обов'язково відбувається з піснями та алкоголем. Під час відпочинку диктатор і ті, хто складає йому компанію, співають російські та радянські пісні, тому що «вони мелодійні, красиві та змістовні».

Минулого року, коли Володимир Путін святкував 68-річчя, він розповів, що внуки подарували йому малюнки, саморобки та прості привітання. Кремлівський диктатор зазначив, що в день народження чекав у першу чергу привітання від близьких: дітей, онуків і друзів. За його словами, навіть якщо люди не перебувають у цей день поруч з ним, то вони обов'язково телефонують або виходять на зв’язок іншим чином.

Відомо, що у 2019 році Путін також провів свій день народження в колі рідних і близьких, а у 2018 на день народження керівника країни-агресора прилітав колишній прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі, який подарував Путіну простирадло з їх спільним зображенням на тлі визначних пам'яток Італії та Росії.

Нагадаємо, раніше Путін знайшов причину, щоб вийти з двотижневої самоізоляції.

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