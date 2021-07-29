Зеленський і Байден підпишуть низку документів під час зустрічі
Підготовку візиту Зеленського до США Машовець обговорив з аташе з питань армії і оборони Бріттані Стюарт
Зазначається, що заступник керівника офісу президента Роман Машовець обговорив завершення опрацювання трьох двосторонніх документів. Документи присвячені оборонному партнерству, проєктам у сфері досліджень, розробкам, випробуванням і оцінці, а також співпраці в космічній галузі.
«Американська сторона висловила готовність забезпечити підписання зазначених документів в рамках візиту Глави Української держави до Вашингтона», — підкреслюється в повідомленні.
Підготовку візиту Зеленського до США Машовець обговорив з аташе з питань армії і оборони Бріттані Стюарт та іншими представниками американського посольства в Україні.