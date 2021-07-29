Зеленський і Байден підпишуть низку документів під час зустрічі

Роман Машовець і американський аташе з питань оборони обговорили підготовку візиту президента України до США

Підготовку візиту Зеленського до США Машовець обговорив з аташе з питань армії і оборони Бріттані Стюарт

Під час візиту до США президент України Володимир Зеленський підпише низку документів з американським колегою Джо Байденом. Серед них партнерство в оборонній сфері та співпраця в космічній галузі. Про це повідомляє Офіс президента.

Зазначається, що заступник керівника офісу президента Роман Машовець обговорив завершення опрацювання трьох двосторонніх документів. Документи присвячені оборонному партнерству, проєктам у сфері досліджень, розробкам, випробуванням і оцінці, а також співпраці в космічній галузі.

«Американська сторона висловила готовність забезпечити підписання зазначених документів в рамках візиту Глави Української держави до Вашингтона», — підкреслюється в повідомленні.

Підготовку візиту Зеленського до США Машовець обговорив з аташе з питань армії і оборони Бріттані Стюарт та іншими представниками американського посольства в Україні.