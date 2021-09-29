Українців заохочуватимуть до спорту, а тренером можна вибрати президента

Встановлення спортивних майданчиків буде спонукати до здорового способу життя, а тренуватися можна буде зі знаменитостями чи навіть із президентом

В Україні в рамках програми «Здорова Україна» встановлять шість сотень активних локацій та 10 тис. спортивних майданчиків

У межах програми Президента Володимира Зеленського «Здорова Україна» триває реалізація проєкту «Активні парки – локації здорової України», який має на меті створення умов для фізичної активності громадян та популяризації здорового способу життя серед українців.

Зокрема, проєкт передбачає створення в українських містах локацій «активний парк» і «спортивний майданчик». Про це йдеться на сайті Офісу президента.

Близько 100 «активних парків» уже відкрито в різних куточках України, а до кінця року з’явиться ще близько 600 активних локацій.

Кожен «активний парк» оснащений QR-кодами, завдяки яким відвідувач має змогу провести тренування будь-якої складності, обравши власного тренера серед зірок естради, кінематографу, професійних спортсменів, або провести тренування з президентом України.

Також у межах проєкту розпочинається встановлення спортивних майданчиків, які будуть фактично в кожному дворі, – передбачається будівництво 10 тис. таких об’єктів до кінця 2022 року.

Заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко зауважив, що, за статистикою, 73% громадян України не займаються фізичними вправами через відсутність доступної сучасної й безкоштовної спортивної інфраструктури. Середня тривалість життя українців становить 63 роки у чоловіків і 73 роки у жінок, і за цими показниками Україна посідає 115-те місце у світі.

«Ця програма Президента орієнтована на всі вікові категорії та групи населення. Ми хочемо, щоб якомога більше наших громадян були залучені до регулярних занять спортом. Щоб зміцнювалося здоров’я українців та знижувалися показники захворювань, що виникають через недостатню фізичну активність. Щоб покращувалися якість та тривалість життя наших людей», – зазначив Кирило Тимошенко.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що завдяки програмі «Здорова Україна» по країні з'являться тисячі нових об'єктів для занять спортом, в тому числі 100 стадіонів і 10 тис. спортивних майданчиків.

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