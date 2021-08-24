Видатному співаку через 26 років після смерті присвоїли звання Героя України

30 червня 1995 року після довготривалої хвороби Назарій Яремчук помер у Чернівцях

Відзнаку отримали сини Назарія Яремчука

Президент Володимир Зеленський під час параду з нагоди 30-річчя Незалежності України вручив відзнаку Героя України синам видатного співака Назарія Яремчука.

Варто зазначити, що найвищої відзнаки Яремчук удостоївся через 26 років після смерті.

Також Зеленський підписав на Майдані указ про заснування нового свята.

Назарій Назарович Яремчук (30 листопада 1951 р., Рівня (тепер Вижниця) – 30 червня 1995 р., Чернівці) – український естрадний співак (тенор).

Народний артист УРСР (1987). Батько співака і композитора, заслуженого артиста України Назарія Яремчука-молодшого та співака, заслуженого артиста України Дмитра Яремчука, а також співачки Марії Яремчук. Відомий насамперед виконанням українських пісень: «Незрівнянний світ краси», «Чуєш, мамо», «Якщо мине любов», «Батько і мати», «Зачаруй», «А матіоли цвіт», «Червона рута», «Водограй», «Смерекова хата», «Стожари», «Гай, зелений гай», «Родина», «Я піду в далекі гори», «Пісня буде поміж нас», «Писанка», «Гей, ви, козаченьки», «Я ще не все тобі сказав» та інші.

Крім того, разом зі своїми друзями-співаками Назарій знявся в музичних стрічках «Червона рута», «Виступає в ансамблі «Смерічка» під керуванням Левка Дутковського», «Стартує пісня», «Ти плюс я – весна» та «Червона рута. 10 років по тому».

30 червня 1995 року після довготривалої хвороби Назарій Яремчук помер у Чернівцях. Співака поховали на центральному кладовищі Чернівців.

Як відомо, сьогодні Україна відзначає 30-ту річницю Незалежності. Кульмінацією сьогоднішнього дня святкувань, 24 серпня, має стати потрійний парад: його проведуть на Хрещатику та на Дніпрі в Києві, а також в Одесі.

У параді беруть участь понад 5 тис. військових та представників оборонного сектору (зокрема учасників бойових дій), 100 літальних апаратів, 400 одиниць озброєння та техніки.

Також над столицею України пролетить найбільший та найпотужніший у світі літак – АН-225 «Мрія».

Із нагоди відзначення Дня Державного прапора та 30-ї річниці Незалежності України у Києві відбудуться 66 різнопланових заходів: фестивалі, урочисті концерти, велопробіги, спортивні чемпіонати, масовий заплив, культурно-освітній марафон, виставки тощо.