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    Видатному співаку через 26 років після смерті присвоїли звання Героя України

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    30 червня 1995 року після довготривалої хвороби Назарій Яремчук помер у Чернівцях - Видатному співаку через 26 років після смерті присвоїли звання Героя України
    30 червня 1995 року після довготривалої хвороби Назарій Яремчук помер у Чернівцях
    Фото з відкритих джерел

    Відзнаку отримали сини Назарія Яремчука

    Президент Володимир Зеленський під час параду з нагоди 30-річчя Незалежності України вручив відзнаку Героя України синам видатного співака Назарія Яремчука.

    Варто зазначити, що найвищої відзнаки Яремчук удостоївся через 26 років після смерті.

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    Видатному співаку через 26 років після смерті присвоїли звання Героя України
    Видатному співаку через 26 років після смерті присвоїли звання Героя України
    Фото: Станіслав Груздєв, glavcom.ua

    Також Зеленський підписав на Майдані указ про заснування нового свята.

    Назарій Назарович Яремчук (30 листопада 1951 р., Рівня (тепер Вижниця) – 30 червня 1995 р., Чернівці) – український естрадний співак (тенор).
    Народний артист УРСР (1987). Батько співака і композитора, заслуженого артиста України Назарія Яремчука-молодшого та співака, заслуженого артиста України Дмитра Яремчука, а також співачки Марії Яремчук. Відомий насамперед виконанням українських пісень: «Незрівнянний світ краси», «Чуєш, мамо», «Якщо мине любов», «Батько і мати», «Зачаруй», «А матіоли цвіт», «Червона рута», «Водограй», «Смерекова хата», «Стожари», «Гай, зелений гай», «Родина», «Я піду в далекі гори», «Пісня буде поміж нас», «Писанка», «Гей, ви, козаченьки», «Я ще не все тобі сказав» та інші.
    Крім того, разом зі своїми друзями-співаками Назарій знявся в музичних стрічках «Червона рута», «Виступає в ансамблі «Смерічка» під керуванням Левка Дутковського», «Стартує пісня», «Ти плюс я – весна» та «Червона рута. 10 років по тому».
    30 червня 1995 року після довготривалої хвороби Назарій Яремчук помер у Чернівцях. Співака поховали на центральному кладовищі Чернівців.

    Як відомо, сьогодні Україна відзначає 30-ту річницю Незалежності. Кульмінацією сьогоднішнього дня святкувань, 24 серпня, має стати потрійний парад: його проведуть на Хрещатику та на Дніпрі в Києві, а також в Одесі.

    У параді беруть участь понад 5 тис. військових та представників оборонного сектору (зокрема учасників бойових дій), 100 літальних апаратів, 400 одиниць озброєння та техніки.

    Також над столицею України пролетить найбільший та найпотужніший у світі літак – АН-225 «Мрія».

    Із нагоди відзначення Дня Державного прапора та 30-ї річниці Незалежності України у Києві відбудуться 66 різнопланових заходів: фестивалі, урочисті концерти, велопробіги, спортивні чемпіонати, масовий заплив, культурно-освітній марафон, виставки тощо.

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    Теги: свята День Незалежності Володимир Зеленський Чернівці артист співак державні нагороди
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    Видатному співаку через 26 років після смерті присвоїли звання Героя України