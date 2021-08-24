Видатному співаку через 26 років після смерті присвоїли звання Героя України
Відзнаку отримали сини Назарія Яремчука
Президент Володимир Зеленський під час параду з нагоди 30-річчя Незалежності України вручив відзнаку Героя України синам видатного співака Назарія Яремчука.
Варто зазначити, що найвищої відзнаки Яремчук удостоївся через 26 років після смерті.
Також Зеленський підписав на Майдані указ про заснування нового свята.
Як відомо, сьогодні Україна відзначає 30-ту річницю Незалежності. Кульмінацією сьогоднішнього дня святкувань, 24 серпня, має стати потрійний парад: його проведуть на Хрещатику та на Дніпрі в Києві, а також в Одесі.
У параді беруть участь понад 5 тис. військових та представників оборонного сектору (зокрема учасників бойових дій), 100 літальних апаратів, 400 одиниць озброєння та техніки.
Також над столицею України пролетить найбільший та найпотужніший у світі літак – АН-225 «Мрія».
Із нагоди відзначення Дня Державного прапора та 30-ї річниці Незалежності України у Києві відбудуться 66 різнопланових заходів: фестивалі, урочисті концерти, велопробіги, спортивні чемпіонати, масовий заплив, культурно-освітній марафон, виставки тощо.
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