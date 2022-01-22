Зеленський назвав запоруку відновлення територіальної цілісності України

Зеленський закликав українців виконати свій обов’язок перед майбутніми поколіннями – зберегти Незалежність і Соборність України

Президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності зберігати єдність для того, щоб відлік незалежної України «більше ніколи не переривався». Про це йдеться у зверненні президента до Дня соборності України.

«Проголошення Акта злуки – важлива сторінка в літописі державотворення, і нині, за більш ніж століття, ми розуміємо, що соборність України – це не лише про історію, це про наше сьогодення і майбутнє... Переглядаючи хроніки тих днів та перечитуючи спогади людей, які творили історію і які на площі вітали це доленосне рішення, відчуваєш дух часу, переймаєшся особливим настроєм», – заявив Зеленський.

Він зазначив, що історія України – не тільки предмет для вивчення, важливо її зрозуміти, осягнути причини дій, усвідомити їх наслідки, проаналізувати помилки, провести історичні паралелі та зробити правильні висновки.

«Відповісти на питання – чому так сталося, що відлік сучасної незалежної України ведеться не з 22 січня 1919 року, і як нам діяти, щоб цей відлік більше ніколи не переривався. Відповідь очевидна – єдність Українського народу. Це підґрунтя наших успіхів, запорука сильної незалежної держави і відновлення її територіальної цілісності. Це принципова цінність для нас», – заявив Зеленський.

Зеленський закликав українців виконати свій обов’язок перед майбутніми поколіннями – зберегти Незалежність і Соборність України.

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