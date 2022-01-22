  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус
    Політика

    Зеленський назвав запоруку відновлення територіальної цілісності України

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Зеленський сказав, що робити, щоб відлік незалежної України не переривався - Зеленський назвав запоруку відновлення територіальної цілісності України
    Зеленський сказав, що робити, щоб відлік незалежної України не переривався
    фото: Офіс президента

    Зеленський закликав українців виконати свій обов’язок перед майбутніми поколіннями – зберегти Незалежність і Соборність України

    Президент Володимир Зеленський наголосив на необхідності зберігати єдність для того, щоб відлік незалежної України «більше ніколи не переривався». Про це йдеться у зверненні президента до Дня соборності України.

    «Проголошення Акта злуки – важлива сторінка в літописі державотворення, і нині, за більш ніж століття, ми розуміємо, що соборність України – це не лише про історію, це про наше сьогодення і майбутнє... Переглядаючи хроніки тих днів та перечитуючи спогади людей, які творили історію і які на площі вітали це доленосне рішення, відчуваєш дух часу, переймаєшся особливим настроєм», – заявив Зеленський.

    Він зазначив, що історія України – не тільки предмет для вивчення, важливо її зрозуміти, осягнути причини дій, усвідомити їх наслідки, проаналізувати помилки, провести історичні паралелі та зробити правильні висновки.

    «Відповісти на питання – чому так сталося, що відлік сучасної незалежної України ведеться не з 22 січня 1919 року, і як нам діяти, щоб цей відлік більше ніколи не переривався. Відповідь очевидна – єдність Українського народу. Це підґрунтя наших успіхів, запорука сильної незалежної держави і відновлення її територіальної цілісності. Це принципова цінність для нас», – заявив Зеленський.

    Зеленський закликав українців виконати свій обов’язок перед майбутніми поколіннями – зберегти Незалежність і Соборність України.

    Читайте також:
    Теги: історія незалежність Володимир Зеленський День Соборності президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Зеленський назвав запоруку відновлення територіальної цілісності України