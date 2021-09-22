«Точно має довести все до кінця». На Банковій розказали про ймовірність другого терміну Зеленського

«Президент за пів року чи рік до виборів має визначитися»

Буде президент Володимир Зеленський балотуватися на другий термін чи ні залежить від того, як виборці оцінять його фундаментальні ініціативи щодо реформування соціально-політичних відносин. Про це в інтерв’ю «Главкому» заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

«Питання не в тому – один чи два терміни. Це спекулятивні речі. Коли людина заходить у владу, вона бере на себе відповідальність і запускає цілу низку подій, які точно має довести до кінця. Аби поставити зрозумілу крапку в ініціативах. І вже питання оцінки виборцем, коли ініціативи президента мають бути доведені до кінця, – до 24-го чи то 29-го року. І тоді президент як головний автор цих реформ за пів року чи рік до виборів має визначитися, чи буде він далі менеджерувати ті процеси, які запустив», – пояснив головний медійник Банкової.

Та як би не склалася ситуація на електоральному полі, команда Зеленського у будь-якому випадку залишиться в політиці, переконаний Подоляк. «Вважаю, що президент Зеленський – це набагато більше, ніж про адміністрування. Навіть як ключовий менеджер держави. Скоріше, це про фундаментальні зміни світогляду, про інше позиціювання держави», – підкреслив він.

Михайло Подоляк також пояснив висловлювання президента «ми всі напрацювались, якщо чесно», про що глава держави заявив на форумі YES.

«Президент тоді зауважив, що робота на державу пов’язана з абсолютною відсутністю ліміту часу, бо треба постійно перебувати на роботі, з підвищеною стресостійкістю, мобільністю прийняття рішень і скромною зарплатою. Але втоми у команди нема. Ми у всі ці стресові фактори потрапляємо щоденно та багаторазово. І шкіра стає все товстішою, бо треба не звертати уваги на удари, що сиплються з різних боків. Все це накопичується, але це не втома від того, що ти робиш, а навпаки – бажання все доробити. Бо якщо це все кинути сьогодні, система швидко відкотиться назад», – сказав радник голови Офісу президента.

Згідно з даними соціологів, президент Зеленський є безумовним лідером електоральних симпатій українців. Якби вибори президента відбулися найближчим часом, більшість українців знову б проголосували б за чинного главу держави.

У той же час за даними свіжого парламентського рейтингу, якби вибори до Верховної Ради відбувалися найближчим часом, найкращі шанси пройти до парламенту мали би партія «Слуга народу», яку готові підтримати 25,8% серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором. За партію «Європейська солідарність» готові проголосувати 14,1%. За проросійську партію «Опозиційна платформа – За життя» – 12,4%. За «Батьківщину» – 10,6%.

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