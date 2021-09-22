Зеленський зустрівся з Ердоганом: говорили про кримських політв'язнів і торгівлю

Президенти також торкнулися низки економічних питань

Президент України Володимир Зеленський зустрівся в США з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом. Президенти говорили про звільнення кримських політв'язнів, зокрема Нарімана Джелялова, повідомляє «Укрінформ».

Переговори президентів відбулися в Постійному представництві Турецької Республіки при ООН.

Сторони обговорили гуманітарну ситуацію в окупованому Криму і те, «яким чином Туреччина може сприяти звільненню утримуваних осіб, зокрема кримських татар».

Президенти також торкнулися низки економічних питань, підкреслили необхідність завершення підготовки та підписання Угоди про зону вільної торгівлі між двома країнами. У цьому контексті для України актуальним залишається питання поставок скрапленого газу з Близького Сходу за сприяння Туреччини.

Також на переговорах Зеленського і Ердогана піднімалися питання військового співробітництва, зокрема у військово-морській сфері.

Як відомо, Володимир Зеленський зустрівся з генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррешем, а також із новообраним головою ГА ООН Абдулою Шахідом. Обидві зустрічі відбулися у штабквартирі ООН.

Нагадаємо, президент України зараз перебуває з робочим візитом у Нью-Йорку разом з українською делегацією. Основна мета візиту – виступ на 76-й сесії Генеральної Асамблеї ООН. Також заплановано низку зустрічей Зеленського з лідерами інших держав, інвесторами, представниками великих компаній та української громади.

Раніше стало відомо, що Генасамблея ООН розгляне ситуацію на окупованих територіях України.

Президент України Володимир Зеленський у Нью-Йорку провів зустріч з представниками бізнесу та потенційними інвесторами (American Jewish Committee).

Також президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у США, провів зустріч з Президентом Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн.

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