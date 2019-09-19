Зеленський планує турне країнами Латинської Америки та Африки



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Президент Володимир Зеленський

Бразилія вже висловлює готовність до організації візиту президента України

Заступник голови Офісу президента України Ігор Жовква заявив, що президент Володимир Зеленський планує відвідати країни Латинської Америки та Африки в 2020 році.

Про це повідомляє Liga.net.

«Ми будемо планувати візити президента в країни Латинської Америки...Є країни, які є важливими з економічної точки зору. Це Бразилія, Аргентина, Чилі, Перу», - сказав він.

За словами Жовкви, Бразилія вже висловлює готовність до організації візиту президента України.

Жовква зазначив, що без уваги президента не залишиться і Африка.

«Є ініціативи щодо активізації економічної взаємодії з країнами африканського регіону. Такі пропозиції надходять до Офісу президента», - сказав він.