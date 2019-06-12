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    Політика

    Зеленський поговорив з Ющенком про майбутні вибори та ситуацію в країні

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    Президент України Володимир Зеленський&nbsp; - Зеленський поговорив з Ющенком про майбутні вибори та ситуацію в країні
    Президент України Володимир Зеленський 

    Чинний і колишній президенти обговорили соціально-політичну ситуацію в контексті позачергових парламентських виборів

    Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із колишнім главою держави Віктором Ющенком і обговорив із ним соціально-політичну ситуацію в контексті позачергових виборів до Верховної Ради.

    Про це повідомляє Адміністрація президента у Twitter.

    «Сьогодні президент України Володимир Зеленський мав зустріч із Віктором Ющенком. Чинний і колишній президенти обговорили соціально-політичну ситуацію в контексті позачергових парламентських виборів і наголосили на необхідності збереження громадянського миру, спокою та єдності», - йдеться у повідомленні.

    Як повідомляв «Главком», у середу Зеленський також зустрічався з лідером партії «Батьківщина» Юлією Тимошенко.

    Тимошенко радить президенту Володимиру Зеленському не скасовувати свій указ про розпуск парламенту, навіть якщо Конституційний Суд визнає його неконституційним.

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