Зеленський поговорив з Ющенком про майбутні вибори та ситуацію в країні



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Президент України Володимир Зеленський

Чинний і колишній президенти обговорили соціально-політичну ситуацію в контексті позачергових парламентських виборів

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із колишнім главою держави Віктором Ющенком і обговорив із ним соціально-політичну ситуацію в контексті позачергових виборів до Верховної Ради.

Про це повідомляє Адміністрація президента у Twitter.

«Сьогодні президент України Володимир Зеленський мав зустріч із Віктором Ющенком. Чинний і колишній президенти обговорили соціально-політичну ситуацію в контексті позачергових парламентських виборів і наголосили на необхідності збереження громадянського миру, спокою та єдності», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв «Главком», у середу Зеленський також зустрічався з лідером партії «Батьківщина» Юлією Тимошенко.

Тимошенко радить президенту Володимиру Зеленському не скасовувати свій указ про розпуск парламенту, навіть якщо Конституційний Суд визнає його неконституційним.