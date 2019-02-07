Зеленський поскаржився, що за ним стежать: поліція відкрила провадження



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Кандидат у президенти України Володимир Зеленський

Нацполіція за заявою Зеленського внесла відомості до ЄРДР за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.182 КК «Порушення недоторканості приватного життя

Національна поліція розпочала розслідування за заявою кандидата у президенти України Володимира Зеленського про стеження за ним.

Про це у четвер ввечері повідомляє МВС України.

Нацполіція за заявою Зеленського внесла відомості до ЄРДР за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.182 КК «Порушення недоторканості приватного життя».

«7 лютого 2018 року один із кандидатів у президенти України звернувся до органів НПУ із заявою про зафіксовані факти стеження за ним та його співробітниками невідомими особами на 12 автомобілях у м.Одеса на фестивалі «Ліга сміху» з 30 січня по 4 лютого 2019 року», - йдеться у повідомленні.

За словами Зеленського, він помітив, що за ним стежать і після цього періоду по прибутті у Київ.

На підставі ст. 214 КПК Нацполіція зареєструвала кримінальне провадження за цим фактом і розпочала досудове розслідування.

Раніше кандидат у президенти Володимир Зеленський розказав «Главкому», що у разі його перемоги на президентських виборах одразу ж подасть чотири пріоритетних, на його думку, законопроекти.

Як повідомлялося, український шоумен і керівник студії «Квартал 95» Володимир Зеленський 25 січня подав документи до Центральної виборчої комісії для реєстрації кандидатом у президенти України 25 січня – якраз у свій день народження.

Нагадаємо, кандидат у президенти від партії «Слуга народу» Володимир Зеленський 30 січня вніс до своєї електронної декларації за 2017 рік правки.