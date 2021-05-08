У Росії на репетиції параду спалили танк (відео)

Танк проїхав повз трибуни перед будівлею міськради столиці Башкирії

В Росії, в місті Уфа, на проспекті Жовтня, під час репетиції параду на честь 9 травня один з танків спалахнув, на нього пролилося паливо, яке і запалало.

Про це повідомило російське інформагентство «Башінформ».

Зазначається, танк Т-26 проїхав повз трибуни перед будівлею міськради столиці Башкирії та повернув на Північний проїзд, де і спалахнув.

Водій загасив вогонь самостійно до прибуття рятувальників. Пожежники змили паливо.

Т-26 – легкий танк, прийнятий на озброєння в СРСР в 1931 році.

Нагадаємо, телеканал «Перший Незалежний», куплений компанією колишніх співробітників холдингу Тараса Козака, покаже концерт до 9 травня. На рекламному відео з’явився журналіст каналу В'ячеслав Піховшек у гімнастерці та пілотці. Його недоречний образ викликав жваве обговорення в соцмережах.