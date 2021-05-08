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    У Росії на репетиції параду спалили танк (відео)

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    Водій загасив вогонь самостійно до прибуття рятувальників - У Росії на репетиції параду спалили танк (відео)
    Водій загасив вогонь самостійно до прибуття рятувальників

    Танк проїхав повз трибуни перед будівлею міськради столиці Башкирії

    В Росії, в місті Уфа, на проспекті Жовтня, під час репетиції параду на честь 9 травня один з танків спалахнув, на нього пролилося паливо, яке і запалало.

    Про це повідомило російське інформагентство «Башінформ».

    Зазначається, танк Т-26 проїхав повз трибуни перед будівлею міськради столиці Башкирії та повернув на Північний проїзд, де і спалахнув.

    Водій загасив вогонь самостійно до прибуття рятувальників. Пожежники змили паливо.

    Т-26 – легкий танк, прийнятий на озброєння в СРСР в 1931 році.

    Нагадаємо, телеканал «Перший Незалежний», куплений компанією колишніх співробітників холдингу Тараса Козака, покаже концерт до 9 травня. На рекламному відео з’явився журналіст каналу В'ячеслав Піховшек у гімнастерці та пілотці. Його недоречний образ викликав жваве обговорення в соцмережах.

    Теги: День Перемоги Росія водій СРСР журналіст озброєння концерт
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