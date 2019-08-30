Зеленський схвально хитав головою під час критики депутатом від ОПЗЖ курсу України (відео)



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Президенту сподобалась критика Олегом Волошиним попередньої влади

Президент Володимир Зеленський схвально хитав головою, під час запитання народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя!» Олега Волошина, в якому він розкритикував зовнішньополітичний курс України, «який максимально віддалив» Україну від миру.

Свою думку про зовнішньополітичний курс України Волошин висловив під час запитання до кандидата у міністри закордонних справ Володимира Пристайка.

«Ми всі чудово пам'ятаємо кульмінаційний момент дебатів Володимира Олександровича Зеленського з попереднім президентом, коли він промовив відому фразу: «Я не ваш опонент, я ваш вирок!». Це вирок винесли три чверті виборців України. Це був у тому числі вирок провальному попередньому зовнішньополітичному курсу. Саме тому курсу, який максимально віддалив нас від миру. Тому курсу, який посварив або заморозив відносини з багатьма нашими сусідами. Який заморозив відносини з великими державами – Китай, Індія, Бразилія. Натомість одна інша велика держава розвивала відносини у той спосіб, що відоме посольство на вулиці Танковій (посольство США у Києві - ред.) перетворилось на іншу Адміністрацію президента. Я знаю вас багато років, ви не просто були опонентом цього курсу, ви були одним з провідником цього курсу. Чи вважаєте ви, що у вас сьогодні мандат продовжувати цей курс?» – заявив Волошин.

Нагадаємо, під час першого засідання Ради IX скликання депутати зробили зауваження Дмитру Разумкову, що він хоче прийняти закон про депутатську недоторканність в цілому (голосувалось тільки за основу). Під час дискусії Володимир Зеленський втрутився і сказав депутатам: «Ну і сказав? Чого ви арьотє всьо врємя?».

За новий Кабмін проголосував 281 нардеп.