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    Зеленський створив робочу групу щодо загроз від «Північного потоку – 2»: хто увійшов

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    Склад групи ще може змінюватися - Зеленський створив робочу групу щодо загроз від «Північного потоку – 2»: хто увійшов
    Склад групи ще може змінюватися
    Фото Офісу президента

    Група має підготувати пропозиції щодо заходів із мінімізації негативних наслідків експлуатації газогону для України

    Президент Володимир Зеленський створив робочу групу щодо мінімізації загроз від будівництва газогонів в обхід України. Група займатиметься напрацюванням пропозицій щодо «Північного потоку – 2». Про це повідомляє Офіс президента.

    Робоча група має підготувати пропозиції щодо заходів із запобігання та мінімізації негативних наслідків для України від «Північного потоку – 2» та йому подібних газогонів.

    Також група має напрацювати пропозиції щодо зменшення окремих загроз у безпековій та енергетичній сферах.

    Хто увійшов у робочу групу

    Зеленський затвердив склад робочої групи. Групу очолив керівник Офісу президента Андрій Єрмак. До неї також увійшли:

    • голова Служби безпеки України Іван Баканов;
    • голова правління «Нафтогазу» Юрій Вітренко;
    • міністр енергетики Герман Галущенко;
    • секретар РНБО Олексій Данілов;
    • міністр юстиції Денис Малюська;
    • голова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко;
    • амбасадорка в США Оксана Маркарова;
    • посол в Німеччині Андрій Мельник;
    • віце-прем'єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина;
    • заступниця голови ОП Юлія Свириденко;
    • заступник глави ОП Андрій Сибіга.

    За згодою до групи можуть приєднатися радниця міністра енергетики Олена Зеркаль та надзвичайний та поважний посол Олександр Чалий.

    Однак, як зазначили в ОП, Єрмак зможе змінювати склад робочої групи та залучати до неї представників органів виконавчої влади, наукових установ, громадських об'єднань, а також незалежних експертів.

    Нагадаємо, некомерційна організація із захисту навколишнього середовища Deutsche Umwelthilfe (DUH) направила запит до Федерального відомства із судноплавства і гідрографії Німеччини з вимогою оцінити вплив «Північного потоку – 2» на екологію та переглянути видані раніше дозволи.

    Раніше повідомлялося, що «Північний потік – 2» не запрацює з жовтня, як планувалося.

    Навіть Лавров визнав: плани «Газпрому» щодо запуску «Північного потоку – 2» нереальні.

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    Теги: США міністр РНБО посол Андрій Мельник Володимир Зеленський президент Юрій Вітренко Олена Зеркаль Андрій Єрмак Іван Баканов Офіс президента Оксана Маркарова Олексій Данілов Денис Малюська Ольга Стефанішина Герман Галущенко Олександр Литвиненко
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    Зеленський створив робочу групу щодо загроз від «Північного потоку – 2»: хто увійшов