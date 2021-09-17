Зеленський створив робочу групу щодо загроз від «Північного потоку – 2»: хто увійшов
Група має підготувати пропозиції щодо заходів із мінімізації негативних наслідків експлуатації газогону для України
Президент Володимир Зеленський створив робочу групу щодо мінімізації загроз від будівництва газогонів в обхід України. Група займатиметься напрацюванням пропозицій щодо «Північного потоку – 2». Про це повідомляє Офіс президента.
Робоча група має підготувати пропозиції щодо заходів із запобігання та мінімізації негативних наслідків для України від «Північного потоку – 2» та йому подібних газогонів.
Також група має напрацювати пропозиції щодо зменшення окремих загроз у безпековій та енергетичній сферах.
Хто увійшов у робочу групу
Зеленський затвердив склад робочої групи. Групу очолив керівник Офісу президента Андрій Єрмак. До неї також увійшли:
- голова Служби безпеки України Іван Баканов;
- голова правління «Нафтогазу» Юрій Вітренко;
- міністр енергетики Герман Галущенко;
- секретар РНБО Олексій Данілов;
- міністр юстиції Денис Малюська;
- голова Служби зовнішньої розвідки Олександр Литвиненко;
- амбасадорка в США Оксана Маркарова;
- посол в Німеччині Андрій Мельник;
- віце-прем'єрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина;
- заступниця голови ОП Юлія Свириденко;
- заступник глави ОП Андрій Сибіга.
За згодою до групи можуть приєднатися радниця міністра енергетики Олена Зеркаль та надзвичайний та поважний посол Олександр Чалий.
Однак, як зазначили в ОП, Єрмак зможе змінювати склад робочої групи та залучати до неї представників органів виконавчої влади, наукових установ, громадських об'єднань, а також незалежних експертів.
Нагадаємо, некомерційна організація із захисту навколишнього середовища Deutsche Umwelthilfe (DUH) направила запит до Федерального відомства із судноплавства і гідрографії Німеччини з вимогою оцінити вплив «Північного потоку – 2» на екологію та переглянути видані раніше дозволи.
Раніше повідомлялося, що «Північний потік – 2» не запрацює з жовтня, як планувалося.
Навіть Лавров визнав: плани «Газпрому» щодо запуску «Північного потоку – 2» нереальні.