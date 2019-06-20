Зеленський відмінив «маячки» на автомобілях VIP-кортежів



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Указ №416/2019 набирає чинності з дня його опублікування

Президент Володимир Зеленський скасував указ від 2005 року про використання світлових «маячків» на автомобілях кортежів перших осіб держави.

Відповідний указ №416/2019 від 20 червня оприлюднено на сайті президента.

«Визнати такими, що втратили чинність: Указ Президента України від 30 березня 2005 року №567 «Про заходи щодо впорядкування використання спеціальних світлових і звукових сигнальних пристроїв та номерних знаків на службових транспортних засобах»; пункт 6 статті 1 Указу Президента України від 11 квітня 2008 року № 333 «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких указів Президента України»; пункт 6 статті 1 Указу Президента України від 16 грудня 2014 року № 934 «Про внесення змін до деяких указів Президента України», - говориться в указі Зеленського.

Мова йде про скасування правил оснащення спеціальними світловими та звуковими сигнальними пристроями та використання спеціальних номерних знаків на службових транспортних засобах, які використовуються для пересування осіб, стосовно яких здійснюється державна охорона.

Указ №416/2019 набирає чинності з дня його опублікування.

Нагадаємо, Зеленський підписав указ про реорганізацію Адміністрації президента в офіс глави держави.