Байден пояснив, чому хотів особисто зустрітися з Путіним
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«Було важливо зустрітися (з Путіним – ред.) особисто, щоб не було помилок або спотворень того, що я хотів повідомити. Я зробив те, для чого прийшов», – сказав Байден.
За його словами, в першу чергу особиста зустріч з Путіним була потрібна, щоб визначити області практичної роботи, де США і Росія могли б виконати для просування спільних інтересів і на благо всього світу.
«Повідомити безпосередньо, безпосередньо, що США відреагують на дії, які завдають шкоди життєво важливим інтересам Сполучених Штатів або союзників», – додав він.
Байден також підкреслив, що особиста зустріч була потрібна для чіткого викладу пріоритетів і цінностей США. «Щоб він почув це прямо від мене», – уточнив американський президент.
Як відомо, зустріч Байдена та Путіна закінчилася на годину швидше, ніж планувалося. Також повідомлялося, що репортери влаштували «хаотичну сутичку» на зустрічі Байдена і Путіна.
Як відомо, у середу, 16 червня, у швейцарській Женеві проходила зустріч президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна. Глави держав спочатку завершили двогодинні переговори у вузькому складі та перейшли до розширеного формату – за участю більш широкого складу своїх делегацій.