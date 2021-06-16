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    Байден пояснив, чому хотів особисто зустрітися з Путіним

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    Джо Байден пояснив, чому хотів особисто зустрітися з Путіним - Байден пояснив, чому хотів особисто зустрітися з Путіним
    Джо Байден пояснив, чому хотів особисто зустрітися з Путіним
    Фото: Reuters

    Байден назвав теми, які, на його погляд, не можна обговорити телефоном

    Президент США Джо Байден пояснив, чому хотів зустрітися зі своїм російським колегою Володимиром Путіним особисто. Американський лідер назвав теми, які, на його погляд, не можна обговорити телефоном. Пряма трансляція виступу Байдена доступна на YouTube–каналі PBS NewsHour.

    «Було важливо зустрітися (з Путіним – ред.) особисто, щоб не було помилок або спотворень того, що я хотів повідомити. Я зробив те, для чого прийшов», – сказав Байден.

    За його словами, в першу чергу особиста зустріч з Путіним була потрібна, щоб визначити області практичної роботи, де США і Росія могли б виконати для просування спільних інтересів і на благо всього світу.

    «Повідомити безпосередньо, безпосередньо, що США відреагують на дії, які завдають шкоди життєво важливим інтересам Сполучених Штатів або союзників», – додав він.

    Байден також підкреслив, що особиста зустріч була потрібна для чіткого викладу пріоритетів і цінностей США. «Щоб він почув це прямо від мене», – уточнив американський президент.

    Як відомо, зустріч Байдена та Путіна закінчилася на годину швидше, ніж планувалося. Також повідомлялося, що репортери влаштували «хаотичну сутичку» на зустрічі Байдена і Путіна.

    Як відомо, у середу, 16 червня, у швейцарській Женеві проходила зустріч президента США Джо Байдена і президента Росії Володимира Путіна. Глави держав спочатку завершили двогодинні переговори у вузькому складі та перейшли до розширеного формату – за участю більш широкого складу своїх делегацій.

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    Теги: Росія США НАТО Путін Україна президент
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    Байден пояснив, чому хотів особисто зустрітися з Путіним