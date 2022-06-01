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    У світі

    Росія почала навчання ракетних військ із ядерним озброєнням

    У навчанні беруть участь понад 100 одиниць техніки - Росія почала навчання ракетних військ із ядерним озброєнням
    У навчанні беруть участь понад 100 одиниць техніки
    фото з відкритих джерел

    У навчаннях задіяні комплекси «Ярс», здатні вражати цілі на дальності до 11 тис. км

    В Іванівській області Росії розпочалися навчання дивізії ракетних військ стратегічного призначення (РВСП), у рамках яких проводяться маневри на маршрутах бойового патрулювання автономних пускових установок стратегічних комплексів «Ярс». Про це повідомили в міноборони РФ 1 червня, пише «Интерфакс».

    Повідомляється, що на навчання залучено близько 1 тис. військовослужбовців, задіяно понад 100 одиниць техніки.

    «Стратегічні ракетники відпрацьовують питання виведення ракетних комплексів на польові позиції, здійснення маршів протяжністю до 100 км, розосередження агрегатів зі зміною польових позицій, їхнього інженерного обладнання, організації маскування та бойової охорони», – повідомили в міноборони РФ.

    Як відомо, ракетні війська стратегічного призначення – головний компонент стратегічних ядерних сил РФ. Основу угруповання РВСН складають сучасні комплекси «Ярс» у шахтному та мобільному варіантах. «Ярс» здатний вражати цілі на дальності до 11 тис. км.

    Як повідомлялося, Організація об'єднаних націй не відкидає можливості ще більшого загострення війни в Україні. Зокрема, враховується можливість застосування Росією ядерної зброї.

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    Теги: росія окупанти війна ядерна зброя Україна окупація #stoprussia
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    Росія почала навчання ракетних військ із ядерним озброєнням