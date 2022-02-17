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    Зеленський зустрінеться з віцепрезиденткою США

    Харріс прибуде в Європу для&nbsp;для участі в Мюнхенській конференції з безпеки - Зеленський зустрінеться з віцепрезиденткою США
    Харріс прибуде в Європу для для участі в Мюнхенській конференції з безпеки
    фото: Reuters

    ЗМІ анонсували перемовини президента України і Камали Харріс

    Віцепрезидентка США Камала Харріс у ході запланованого цього тижня візиту до Європи для участі в Мюнхенській конференції з безпеки зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським. Також заплановані переговори з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом. Про це повідомляє The Hill.

    За словами представниці адміністрації президента США, її зустріч із Зеленським відбудеться в неділю.

    Крім того, Харріс зустрінеться з канцлером Німеччини.

    «У п'ятницю віцепрезидентка Харріс проведе зустріч з Генеральним секретарем НАТО. Також заплановані зустрічі з канцлером Олафом Шольцем і президентом Володимиром Зеленським», – сказав він.

    За словами чиновника, Харріс виступить на конференції з промовою, присвяченій російській ескалації навколо України.

    Очікується, що віцепрезидент скористається майданчиком, щоб довести, що російське вторгнення в Україну послабить Росію, і розповість про наслідки кризи для європейського і міжнародного порядку.

    Очікується також, що вона розповість про єдність США і європейських партнерів у відповідь на російську агресію і запевнить союзників у прихильності НАТО.

    Раніше стало відомо, що Зеленський може виступити на Мюнхенській конференції.

    Нагадаємо, стало відомо, чи приїде Байден в Україну: коментар амбасадорки Крістіни Квін.

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    Теги: США НАТО Володимир Зеленський Камала Харріс
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    Зеленський зустрінеться з віцепрезиденткою США