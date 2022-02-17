Чи приїде Байден в Україну: коментар амбасадорки Крістіни Квін

Тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін прокоментувала можливий візит президента США в Київ

Лідери США та України постійно спілкуються

Під час розмови 13 лютого Володимир Зеленський запросив Джо Байдена найближчими днями відвідати Україну. Тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін відповіла на запитання, чи варто очікувати візиту американського президента до нашої держави. Про це інформує «Канал 24».

«Джо Байден наполегливо працює кожного дня над дипломатичними шляхами, щоб переконати Путіна обрати дипломатію», – сказала вона.

«Джо Байден спілкується з президентом Володимиром Зеленським, Путіним і лідерами європейських країн. Вони усі працюють над дипломатичним рішенням щодня», – додала Крістіна Квін.

Раніше повідомлялося, що президенти США та України Джо Байден та Володимир Зеленський провели телефонну розмову. Сторони обговорили ситуацію на російсько-українському кордоні.

Згодом президент України Володимир Зеленський розповів подробиці телефонної розмови з президентом США Джозефом Байденом.

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