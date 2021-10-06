Юрій Бутусов про «вагнергейт»: мають бути допитані всі. І Зеленський, і Єрмак, і Демченко

У липні 2020 року стало відомо про зрив української спецоперації із затримання бойовиків російської ПВК «Вагнер», які воювали на Донбасі

Бутусов заявив, що потрібно допитати як учасників операції, так і тих, хто був причетний до її відміни

В рамках розслідування зриву спецоперації із затримання бойовиків ПВК Вагнер мають бути допитані всі, хто володів інформацією про цю спецоперацію. Про це після дачі свідчень парламентській ТСК заявив журналіст Юрій Бутусов.

«Мають бути проведені допити усіх учасників операції, усіх, хто мав інформацію. Я не виключаю себе – якщо я потрібен слідству, я завжди готовий. Я надав свідчення ДБР 29 вересня 2020 року. З того часу жодних слідчих дій нема. Нічого не проводиться», – зауважив Бутусов.

«І по-друге я сказав, що потрібно допитати як учасників операції, так і тих, хто був причетний до її відміни. Тобто я кілька разів наголосив, що треба встановити – яка людина запросила на нараду, присвячену цілком таємній операції по захопленою російських терористів, одразу шість осіб. І тим самим унеможливила швидке встановлення джерела витоку інформації. Тобто розмита відповідальність», – вважає Бутусов.

«Мають відповідати всі. В тому числі президент України має відповідати. Президент України, який був на цій нараді, голова Офісу президента Андрій Єрмак, начальник комітету по розвідці при президенті України Руслан Демченко», – наголосив Бутусов.

«Я вважаю, що ця операція з розвідувальної зараз перетворилася на контррозвідувальну операцію. І мета цієї операції – це пошук зрадників, які зрадили цю операцію і створюють великі пробеми для національної безпеки нашої країни», – переконаний журналіст.

Нагадаємо, у Верховній Раді створено тимчасову слідчу комісію (ТСК) у цій справі. Спочатку Офіс президента взагалі заперечував планування такої операції, але голова комісії від «Слуги народу» Мар’яна Безугла у своєму звіті визнала, що щось подібне готувалося, але це була не «спецоперація», а «спецзахід», і посадка літака планувалася не в Києві, а в Стамбулі. При цьому жодної комунікації з турецькою стороною, за її словами, не велося. За висновками Комісії, вже на етапі вербування про плани української сторони дізналися росіяни та в битві трьох спецслужб, особливо, враховуючи складну ситуацію з виборами в Білорусі, українська сторона програла.

Раніше Безугла заявила, що парламентська тимчасова слідча комісія (ТСК) щодо вагнергейту не буде викликати президента Володимира Зеленського на засідання, бо він особа недоторкана.

Як заявила співголова фракції «Європейська солідарність» Ірина Геращенко, тема «вагнергейту» замовчується владою, і якби не резонансне розслідування телекомпанії CNN, Банкова й далі б говорила, що ніякої спецоперації не було. Також партія Порошенка звинуватила «слуг» у брехні.

Нагадаємо, американська телекомпанія CNN оприлюднила публікацію про спецоперацію із затримання терористів з російської ПВК Вагнера, яка була зірвана влітку 2020 року. За даними CNN, це була операція українських спецслужб, які планували захопити бойовиків, причетних до воєнних злочинів, у тому числі до збиття літака MH-17.

Видання з посиланням на свої джерела стверджує, що американці надавали технічну допомогу у проведення цієї спецоперації українським колегам. За даними видання, спецоперація була зірвана, коли за кілька годин до вильоту з Мінська бойовиків раптом затримали білоруські спецслужби.

Як уже повідомлялося, США допомагали Україні при проведенні операціїз затримання бойовиків приватної військової компанії «Вагнер».