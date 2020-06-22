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    Політика

    Зеленський звільнив українського посла в трьох країнах

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    Дмитро&nbsp;Сенік перебуває на дипломатичній службі з 2003 року - Зеленський звільнив українського посла в трьох країнах
    Дмитро Сенік перебуває на дипломатичній службі з 2003 року

    Дмитра Сеніка звільнено з посади посла України в Республіці Сінгапур, Брунеї та Новій Зеландії

    Президент Володимир Зеленський звільнив Дмитра Сеніка з посад посла України в Республіці Сінгапур, посла в Брунеї Даруссаламі та Новій Зеландії Дмитра Сеніка.

    Про це йдеться в указі глави держави від 22 червня.

    «Звільнити Сеніка Дмитра Юрійовича з посади надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Сінгапур, а також з посад надзвичайного і повноважного посла України в Брунеї Даруссаламі та надзвичайного і повноважного посла України в Новій Зеландії за сумісництвом», – зазначається у документі.

    Зазначимо, що Сенік став послом у Новій Зеландії у 2018 році.

    Сенік перебуває на дипломатичній службі з 2003 року. Зокрема дипломат працював у у політичному відділі посольства України в США. Також Сенік був директором департаменту секретаріату Міністра закордонних справ України.

    До слова, 13 червня новий український посол в Узбекистані прибув у Ташкент разом з песиком.

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