Зеленський звільнив українського посла в трьох країнах



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Дмитро Сенік перебуває на дипломатичній службі з 2003 року

Дмитра Сеніка звільнено з посади посла України в Республіці Сінгапур, Брунеї та Новій Зеландії

Президент Володимир Зеленський звільнив Дмитра Сеніка з посад посла України в Республіці Сінгапур, посла в Брунеї Даруссаламі та Новій Зеландії Дмитра Сеніка.

Про це йдеться в указі глави держави від 22 червня.

«Звільнити Сеніка Дмитра Юрійовича з посади надзвичайного і повноважного посла України в Республіці Сінгапур, а також з посад надзвичайного і повноважного посла України в Брунеї Даруссаламі та надзвичайного і повноважного посла України в Новій Зеландії за сумісництвом», – зазначається у документі.

Зазначимо, що Сенік став послом у Новій Зеландії у 2018 році.

Сенік перебуває на дипломатичній службі з 2003 року. Зокрема дипломат працював у у політичному відділі посольства України в США. Також Сенік був директором департаменту секретаріату Міністра закордонних справ України.

До слова, 13 червня новий український посол в Узбекистані прибув у Ташкент разом з песиком.