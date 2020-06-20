Трамп звільнив радника з питань Росії



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Це вже четвертий високопосадовець який залишає посаду

За останній час це вже четвертий високопосадовець, що відповідає в Білому домі за російський напрямок

Виконуючий обов’язки старшого директора по російським і європейським питань в Раді національної безпеки (РНБ) Сполучених Штатів Америки Том Вільямс повернеться до Пентагону.

Про це повідомив радник президента Дональда Трампа з нацбезпеки Роберт О’Браєн, передає Axios.

За останній час це вже четвертий високопосадовець, що відповідає в Білому домі за російський напрямок, який залишає посаду.

При цьому кадрову політику президента щодо РНБ видання описує як «безпрецедентні потрясіння та плинність персоналу».

Попередника Вільямса Ендрю Пік в січні 2020 року тимчасово відсторонили від роботи. Він перебуває в «адміністративну відпустку», пов’язаній зі службовим розслідуванням.

Пік став директором РНБ по Росії в листопаді 2019 року, змінивши Тіма Моррісона. Той, в свою чергу, зайняв цю посаду замість Фіони Гілл, яка відповідала за координацію політики США щодо Європи і Росії з 2017 року по серпень 2019-го.

«Фіона Хілл та Тім Моррісон, свідчили в розслідуванні імпічменту Палати про відмову президента Трампа від (військової – ред.) допомоги Україні», – наголошує Axios.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що країна за певних умов може повністю розірвати відносини з Китаєм.

Як повідомлялося, Білий дім має намір призупинити видачу декількох типів тимчасових робочих віз. Роботодавцям буде складніше приймати на роботу іноземців.

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