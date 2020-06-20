  1. Головна
  2. Світ
  3. У світі
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    У світі

    Трамп звільнив радника з питань Росії

    • Розсилка
    <p>Це вже четвертий високопосадовець який залишає посаду</p> - Трамп звільнив радника з питань Росії

    Це вже четвертий високопосадовець який залишає посаду

    За останній час це вже четвертий високопосадовець, що відповідає в Білому домі за російський напрямок

    Виконуючий обов’язки старшого директора по російським і європейським питань в Раді національної безпеки (РНБ) Сполучених Штатів Америки Том Вільямс повернеться до Пентагону.

    Про це повідомив радник президента Дональда Трампа з нацбезпеки Роберт О’Браєн, передає Axios.

    За останній час це вже четвертий високопосадовець, що відповідає в Білому домі за російський напрямок, який залишає посаду.

    При цьому кадрову політику президента щодо РНБ видання описує як «безпрецедентні потрясіння та плинність персоналу».

    Попередника Вільямса Ендрю Пік в січні 2020 року тимчасово відсторонили від роботи. Він перебуває в «адміністративну відпустку», пов’язаній зі службовим розслідуванням.

    Пік став директором РНБ по Росії в листопаді 2019 року, змінивши Тіма Моррісона. Той, в свою чергу, зайняв цю посаду замість Фіони Гілл, яка відповідала за координацію політики США щодо Європи і Росії з 2017 року по серпень 2019-го.

    «Фіона Хілл та Тім Моррісон, свідчили в розслідуванні імпічменту Палати про відмову президента Трампа від (військової – ред.) допомоги Україні», – наголошує Axios.

    Нагадаємо, президент США Дональд Трамп заявив, що країна за певних умов може повністю розірвати відносини з Китаєм.

    Як повідомлялося, Білий дім має намір призупинити видачу декількох типів тимчасових робочих віз. Роботодавцям буде складніше приймати на роботу іноземців.

    Читайте також:
    Звільняється чиновниця Пентагону, що сумнівалася у законності «замороження» допомоги Україні
    США кадрові зміни Дональд Трамп радник
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ