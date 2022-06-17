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  4. Зеленський з’явився на паризькій конференції у вигляді голограми (фото, відео)
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    Політика

    Зеленський з’явився на паризькій конференції у вигляді голограми (фото, відео)

    Володимир Зеленський пообіцяв знищити імперію за прикладом повстанців у &laquo;Зоряних війнах&raquo; - Зеленський з’явився на паризькій конференції у вигляді голограми (фото, відео)
    Володимир Зеленський пообіцяв знищити імперію за прикладом повстанців у «Зоряних війнах»
    фото: Twitter TGRT Haber

    Президент України пообіцяв перемогти імперію

    Президент України Володимир Зеленський взяв участь у технологічній конференції VivaTech у Парижі. Глава держави з’явився перед учасниками у незвичний спосіб – як голограма.

    Така поява, як і футболка, у яку був вдягнутий Зеленський, стали відсилкою до легендарної кіно саги «Зоряні війни».

    Сам президент України заявив на початку виступу, що для президентів чи керівників урядів є незвичним використовувати голограму для виступів, але «це не єдиний аспект «Зоряних війн», який ми застосуємо на практиці».

    Порівнявши російсько-українську війну із протистоянням Галактичної імперії та Альянсу повстанців, Зеленський заявив: «Ми також переможемо імперію».

    Президент України, виступаючи перед учасниками VivaTech, наголосив на важливості технологічної допомоги Україні, яка майже чотири місяці воює з Росією.

    Нагадаємо, що один із лідерів сучасного технологічного світу, американський бізнесмен Ілон Маск, допомагає України з початку російської агресії.

    Так, перша партія обладнання для користування супутниковим інтернетом від Starlink з'явилася в Україні ще 28 лютого, на п'ятий день російсько-української війни.

    Більш того, Маск спеціально адаптував Starlink для використання його в українських воєнних умовах.

    Теги: Франція технології Володимир Зеленський Україна
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    Зеленський з’явився на паризькій конференції у вигляді голограми (фото, відео)