Зеленський з’явився на паризькій конференції у вигляді голограми (фото, відео)

Володимир Зеленський пообіцяв знищити імперію за прикладом повстанців у «Зоряних війнах»

Президент України пообіцяв перемогти імперію

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у технологічній конференції VivaTech у Парижі. Глава держави з’явився перед учасниками у незвичний спосіб – як голограма.

Ukraine’s president Volodymyr Zelenskiy has appeared as a 3D hologram at the French tech conference Vivatech. pic.twitter.com/u1l2jAr1qB — Clothilde Goujard (@clothildegouj) June 16, 2022

Така поява, як і футболка, у яку був вдягнутий Зеленський, стали відсилкою до легендарної кіно саги «Зоряні війни».

Сам президент України заявив на початку виступу, що для президентів чи керівників урядів є незвичним використовувати голограму для виступів, але «це не єдиний аспект «Зоряних війн», який ми застосуємо на практиці».

Порівнявши російсько-українську війну із протистоянням Галактичної імперії та Альянсу повстанців, Зеленський заявив: «Ми також переможемо імперію».

Президент України, виступаючи перед учасниками VivaTech, наголосив на важливості технологічної допомоги Україні, яка майже чотири місяці воює з Росією.

Нагадаємо, що один із лідерів сучасного технологічного світу, американський бізнесмен Ілон Маск, допомагає України з початку російської агресії.

Так, перша партія обладнання для користування супутниковим інтернетом від Starlink з'явилася в Україні ще 28 лютого, на п'ятий день російсько-української війни.

Більш того, Маск спеціально адаптував Starlink для використання його в українських воєнних умовах.