Зеленський з’явився на паризькій конференції у вигляді голограми (фото, відео)

Президент України Володимир Зеленський взяв участь у технологічній конференції VivaTech у Парижі. Глава держави з’явився перед учасниками у незвичний спосіб – як голограма.

Ukraine’s president Volodymyr Zelenskiy has appeared as a 3D hologram at the French tech conference Vivatech. pic.twitter.com/u1l2jAr1qB