Зеленський провів телефонну розмову з Байденом: подробиці

Зеленський відзначив важливість та вчасність надання США додаткового пакету допомоги обсягом $1 млрд

Відбулася чергова телефонна розмова між президентом України Володимиром Зеленським і президентом США Джозефом Байденом. Про це повідомляє Офіс президента.

Глава Української держави подякував президенту Сполучених Штатів Америки за лідерську позицію в підтримці нашої країни у протидії агресії з боку Російської Федерації, у боротьбі за свободу та право самостійно визначати своє майбутнє, а також за послідовну, незмінну підтримку незалежності й територіальної цілісності України.

Зеленський відзначив важливість та вчасність надання Сполученими Штатами додаткового пакету допомоги обсягом $1 млрд.

«Безпекова підтримка Сполучених Штатів є безпрецедентною. Вона наближає нас до спільної перемоги над російським агресором», – наголосив президент України.

Він подякував Джозефу Байдену за лідерство в мобілізації міжнародної безпекової підтримки нашої країни.

Під час розмови Глава Української держави повідомив про останні події на передовій та поінформував про першочергові потреби Збройних Сил для ефективної протидії російській агресії. Було наголошено на важливості подальшої координації відповідних зусиль у межах формату «Рамштайн».

Співрозмовники обговорили питання важливості подальшої економічної та гуманітарної підтримки нашої держави.

«Ми цінуємо також суттєву фінансову та макроекономічну підтримку України з боку Сполучених Штатів. Вона допомагає нам вистояти в цій війні», – зазначив Глава держави.

Президент України окремо подякував Джозефу Байдену за рішення виділити $225 млн на гуманітарну допомогу населенню нашої країни, яке постраждало від російської агресії.

«Ми маємо перемогти в цій війні та повернути наші окуповані території. Це буде наша спільна перемога», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, 15 червня Білий дім оголосив про нову військову допомогу Україні на суму приблизно $1 млрд, включно із протикорабельними ракетними системами, артилерійськими ракетами та снарядами для гаубиць.

Також Україна отримає від Німеччини реактивні системи залпового вогню – офіційно.

Як відомо, у Брюсселі 15 червня стартувала зустріч начальників штабів та міністрів оборони з усього світу, де обговорять військову допомогу Україні. На зустрічі присутні очільник Міноборони України Олексій Рєзніков, а також пані посол України в НАТО Наталія Галібаренко.

Нагадаємо, стало відомо, яку зброю Україна вже отримала від США.

Із початку путінської війни проти України, президент Байден оголосив про 11 траншів військової підтримки Україні.

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