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    Військовий психолог пояснив, які питання не можна ставити бійцям АТО

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    Бійцям потрібно показувати повагу, а не співчуття - Військовий психолог пояснив, які питання не можна ставити бійцям АТО
    Бійцям потрібно показувати повагу, а не співчуття
    Фото з відкритих джерел

    Експерт також розповів про стресові розлади, з якими деякі ветерани повертаються з фронту

    Бійцям і ветеранам АТО/ООС не можна співчувати, але слід проявляти повагу й розуміння. Про це розповів військовий психолог і волонтер Андрій Полтавцев, передає 24 канал.

    «Їм потрібне внутрішнє розуміння, що їх підтримують, що ними пишаються, що до них проявляють повагу, а не жаль: «Ой, наші хлопчики голі й босі». Вони таке не сприймають, тому що для них те, що вони роблять – подвиг. Вони можуть навіть не назвати це так. Але вони перейшли межу страху: «Ми тут, ми робимо щось, щоб захистити вас. Так за що нам співчувати?». А ось сказати, що вони класні – це потрібно», – пояснив експерт.

    Також він перерахував низку питань, які не можна ставити учасникам бойових дій. «А ти вбивав людей?». Навіть мене запитували, коли я повертався із зони бойових дій, деякі мої колеги. Також «Заради чого ти йдеш туди?». А особливо «Навіщо ти туди пашол? Не міг, штолі, аткасить?», – сказав Полтавцев.

    Говорячи про способи подолання посттравматичного стресового розладу (ПТСР), психолог заявив, що подолати його самостійно – неможливо.

    «Але ПТСР виникає не більше ніж у 20-25% тих, хто повернувся з війни. Більшість ветеранів повертається з війни без ПТСР», – уточнив він.

    Серед симптомів такого розладу він назвав наступні:

    • поганий сон або безсоння;
    • постійні тривожні думки;
    • загострення хронічних захворювань;
    • роздратування і гнів, флешбеки, нічні кошмари, неможливість, з нашої точки зору, побудувати нові відносини з суспільством.

    «А з його точки зору – навколо нього люди, які не розуміють, що «справжнє життя не таким має бути, як ви тут всі живете», – додав психолог.

    Нагадаємо, новопризначена уповноважена з прав захисників і захисниць України опікуватиметься не лише ветеранами, але й тими, хто не отримав офіційний статус.

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    Теги: АТО волонтер
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    Військовий психолог пояснив, які питання не можна ставити бійцям АТО