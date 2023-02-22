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У Раді зареєстровано постанову про капітуляцію РФ: повний текст

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Раді зареєстровано постанову про капітуляцію РФ: повний текст
Еспресо

«Завершення військової агресії Росії проти України можливо лише на умовах капітуляції РФ»

У Верховній Раді України зареєстровано проєкт постанови № 9044 щодо основних принципів переговорів про капітуляцію Російської Федерації або її правонаступників та умови завершення війни. 

Ініціаторами документу є Олег Дунда, В'ячеслав Рубльов (обидва з фракції «Слуга народу») та Лариса Білозір (група «Довіра»).

Автори нагадали, що військова агресія Російської Федерації проти України розпочалася 20 лютого 2014 року з військової операції збройних сил Російської Федерації із захоплення частини території України – Кримського півострова, та переросла у повномасштабне військове вторгнення 24 лютого 2022 року із застосуванням державою-агресоркою усіх видів зброї, у тому числі, заборонених міжнародними документами, відкритих погроз застосування ядерної зброї, безпрецедентними за своєю жорстокістю воєнними злочинами і злочинами проти людяності – актами геноциду Українського народу.

«Верховна Рада України наголошує, що завершення військової агресії Росії проти України можливо лише на умовах капітуляції Російської Федерації або її правонаступників», – йдеться у тексті заяви.

(для перегляду – натисніть на документ)

Нагадаємо, раніше Дуда дав пораду Зеленському, де краще підписати капітуляцію РФ.

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Теги: росія війна Україна

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